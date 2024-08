Tlc come le api, se cadono si ferma tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal mondo dell'advertising, ai servizi delle cosiddette smart city, le città intelligenti del futuro. La nuova Tim ha più di un'idea per sviluppare nuove fonti di ricavi di pari passo con le ultime tecnologie. La stessa Tim Consumer, la divisione di business che fa capo alla telefonia mobile, potrebbe presto irrobustirsi non solo attraverso il consolidamento del settore, ma anche mettendo a frutto l'enorme patrimonio di informazioni che le derivano dalle proprie antenne. Oggi senza i servizi di connettività offerti dal cellulare, sarebbe quasi impossibile poter accedere alle informazioni di cui abbiamo bisogno. Si potrebbe dire, metaforicamente, che le tlc sono importanti nel nostro mondo come lo sono le api per l'ecosistema naturale. Senza di loro, tutto si fermerebbe. E allora seguendo la scuola di Meta e Google - che attraverso la pubblicità su misura realizzano fatturati fantasmagorici - gli operatori tlc potrebbero allearsi tra loro e fare lo stesso. Già oggi, e senza violare la privacy dei clienti, si potrebbe dire a un potenziale inserzionista se di fronte a un manifesto posizionato in una certa via della città, a una data ora, vi transitano più uomini o donne, se passano persone giovani o più mature e, di conseguenza, far comparire sul tabellone digitale esattamente lo spot indicato per quel target di persone in un nano secondo. Passando di fronte a un televisore in un centro commerciale, si potrebbe riproporre nella vita reale quello che già ci accade quando navighiamo su internet. Del resto, da una citazione del film «Social Dilemma», gli unici ad avere più informazioni dei big tech sono proprio gli operatori delle telecomunicazioni.

Inoltre, sarà sempre più importante il ramo Enterprise dell'azienda, ovvero quello dei servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione. Su questo fronte, Tim offre già servizi di smart city. Utilizzandoli, un presidente di regione può arrivare a sapere se nei suoi principali aeroporti atterrano più turisti italiani, francesi o tedeschi. Quali strade sono le più battute per raggiungere le varie attrazioni turistiche, se preferiscono la strada statale o le vie più interne. Sono tutte informazioni utili per pianificare lo sviluppo delle infrastrutture e il territorio.

Inoltre, in un mondo di eventi naturali estremi sempre più frequenti con il cambiamento climatico, i servizi di Enterprise possono vedere in anticipo lo sviluppo di fenomeni come il dissesto idrogeologico, avvisare in tempo reale le persone che si stanno avvicinando alle aree problematiche e suggerire loro vie di fuga per evitare il disastro. In altre parole, se la visione di chi guida le aziende di tlc si farà più ampia, e se regole diverse consentiranno loro di tornare a una redditività adeguata, per le tlc si aprirà un salto quantico.