Toccati i 20 milioni di casi. Record Usa, ansia Uk

Il Covid non dà tregua a livello globale. Nel mondo è stato sforato il tetto di 20 milioni di casi. E le vittime sono salite a oltre 700mila. Sono gli Stati Uniti di Donald Trump il paese più colpito con cinque milioni di casi e oltre 160mila morti, seguiti dal Brasile, con oltre tre milioni di casi e 100mila morti e dall'India, con due milioni di contagiati e oltre 43mila morti.

La diffusione del virus sta crescendo in sette Stati americani, come anche a Porto Rico, a Guam e alle Isole Vergini statunitensi. Nella settimana passata, Louisiana, Mississippi e Florida hanno avuto il maggior numero di nuovi casi in rapporto alla popolazione. Dall'India la denuncia Indian Medical Association: 196 i medici vittime di Sars Cov 2 mentre il ministero della Salute ha registrato quasi 64mila nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.153.010. Almeno 628.747 pazienti sono ancora in cura. Il Paese ha anche registrato 861 morti, portando il bilancio delle vittime a 43.379. In media sono circa 50mila i nuovi casi registrati ogni giorno da metà giugno. Preoccupazione anche per il Libano dove si teme un'impennata di casi dopo le manifestazioni dei giorni scorsi.

Il virus non lascia neppure l'Europa colpendo in particolare la Gran Bretagna. Le autorità britanniche hanno registrato 1.062 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore e otto nuovi decessi. Era dalla fine di giugno che i contagi giornalieri non superavano le mille unità.

Un dato preoccupante proprio nel giorno in cui il premier Boris Johnson ha indicato come priorità la riapertura delle scuole a settembre. Il numero di nuovi contagi supera i 758 di sabato, mentre scendono da 55 a 8 i decessi. La Gran Bretagna ha il maggior numero di decessi in Europa: 46.659.