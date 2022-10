"Torna la destra-destra", "Ossessionati". Scontro tra Lerner e Sallusti

Nei primi otto giorni da vincitrice Giorgia Meloni ha deciso di adottare un atteggiamento molto istituzionale, di grande equilibrio e di compostezza. Un comportamento che ha colto di sorpresa la sinistra, che invece si aspettava chissà quale reazione dopo il trionfo alle elezioni. Nella galassia rossa i rosiconi non mancano e continuano a sfoderare i soliti ritornelli anche dopo la chiusura delle urne. Evidentemente il giudizio nettissimo degli elettori non è servito per far riflettere i soloni rossi.

Lerner attacca la destra

Non poteva mancare la presa di posizione di Gad Lerner, ospite di Non è l'arena su La7, secondo cui il risultato emerso domenica 25 settembre rappresenta un passaggio fondamentale della storia. È facile intuire l'andazzo del suo discorso che, guarda caso, finisce proprio in quella direzione: " È il ritorno della destra-destra al governo, pieno, da protagonista. Avendo quel passato, perché quello è il passato: il post-fascismo ". E, state attenti, questa non è un'opinione personale di parte ma " un fatto ". Certamente.

A quel punto Massimo Giletti, conduttore della trasmissione, lo ha incalzato con una domanda diretta: con il prossimo governo sarà davvero a rischio la democrazia nel nostro Paese? Ma la risposta di Lerner non è stata altrettanto chiara. Il giornalista si è addentrato in un preambolo largo: ha citato il Brasile, gli Stati Uniti, l'ultimo discorso di Vladimir Putin. Per poi arrivare a una domanda (retorica) finale: " Quindi perché l'Italia sarebbe l'unica isola felice dove la libertà è data per scontata in eterno? ". Tradotto: teme una deriva pericolosa.

La replica di Sallusti

A replicare alle parole di Lerner è stato Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che ha messo in riga tutti coloro che continuano a tirare in ballo la storia del fascismo ogni volta che si parla di Giorgia Meloni per tentare di screditarla sul piano personale: " Perché dobbiamo dire che la Meloni è figlia di quella roba lì? Cosa c'entra? Siete ossessionati ". E ha tirato un'altra stoccata a Lerner: " A sentire Gad sembra che essere di destra sia un reato ".