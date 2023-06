Tour da super ricchi e scienziati. Il biglietto costa 250mila dollari

Sul sito della OceanGate, la società di Everett, Washington, che organizza le spedizioni sottomarine per spiare il relitto del transatlantico più famoso e sfortunato della storia, la Titanic Expedition è presentata con una certa enfasi. Si vede chiaramente che è il fiore all'occhiello della compagnia, che così esordisce: «Dopo il successo delle spedizioni al relitto del 2021 e del 2022, OceanGate Expeditions continua a ritornare annualmente per documentare sempre meglio il Titanic e il suo grado di deterioramento».

Il business delle immersioni macabre è certamente molto interessante. OceanGate fa pagare 250mila dollari per un biglietto sul sottomarino in fibra di carbonio che con una immersione della durata di otto ore (all'interno di un viaggio che parte da Newfoundland, l'isola di Terranova, e che dura complessivamente dieci giorni, due di addestramento e otto in mare) porta tre passeggeri, più il capitano e un esperto di contenuti, a sbirciare il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità.

Le spedizioni OceanGate sono studiate per turisti ma anche per scienziati, e, come si legge nel sito di OceanGate. sono realizzate rispettando le linee guide Noaa per le ricerche e il recupero dell'RMS Titanic e di quelle dell'Unesco per la salvaguardia dell'ambiente marino sotterraneo. L'azienda americana ci tiene a sottolineare che non si tratta semplicemente di una scampagnata negli abissi, bensì di un viaggio impegnatovio durante il quale il personale è pronto a istruire e supportare i passeggeri. Un video mostra anche delle immagini della «gita»: come il sottomarino venga portato sul luogo dell'immersione e gli spazi interni piuttosto angusti. Chi immagina una struttura superpanoramica tipo escursione sopra la barriera corallina resterà deluso: ci sono soltanto piccoli oblò dai quali guardare, fotografare, girare video. È chiaro che il prezzo elevatissimo della spedizione dipende dalla difficoltà e dal pericolo, non si tratta certo di una vacanza a cinque stelle. Le immagini dei due tronconi del relitto sono però davvero suggestive e possono ripagare un appassionato o uno scienziato da un investimento pari a un monolocale a Milano.

I capi della OceanGate sono il fondatore e ceo Stockton Rush, il capo operativo Bob Shuman, l'amministratore Doug Gorder, il direttore della logistica Scott Griffith. Tre sono i sottomarini che compongono la flotta di OceanGate, ma di essi solo il Titan è strutturato per andare fino a 4mila metri sott'acqua e quindi è quello utilizzato per la Titanic Expedition: è in titanio e fiba di carboniao, è lungo 6,70 metri e largo 2,80 petri, pesa 10.432 chili e può portarne 685 e può tenere una velocità di tre nodi. Garantisce un'autonomia di 96 ore per cinque persone. Gli altri sottomarini sono il Cyclops, che può scendere fino a 500 metri, e l'Antipodes, che può arrivare a 305 metri.