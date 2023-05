Tragedia sul lago Maggiore: un morto e tre dispersi

Un compleanno finito in tragedia. È quello che è successo ieri sera a 24 persone, di cui 2 dell'equipaggio di una house boat privata affittata da turisti, che si è ribaltata ed è affondata. La terribile sciagura ha colpito una comitiva inglese che ieri pomeriggio ha affittato un'imbarcazione di 16 metri con l'intenzione di festeggiare un compleanno sul Lago Maggiore.

Ma all'improvviso, intorno alle 19, un violento temporale, trasformatosi in una tromba d'aria, si è abbattuto sul Verbano colpendo l'imbarcazione che si è ribaltata, con tutte le persone a bordo, per poi inabissarsi nelle acque all'altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara). Maltempo che in serata si è abbattuto su tutto il Nord della Lombardia, tanto che anche all'aeroporto di Malpensa molti voli sono rimasti a terra a causa delle condizioni avverse.

Secondo le prime informazioni, in 14 sono riusciti a raggiungere a nuoto la località Piccaluga (tre soccorsi dal 118 in codice verde e uno in codice giallo). Cinque hanno, invece, raggiunto lo specchio d'acqua davanti a Lisanza e sono stati recuperati da carabinieri e vigili del fuoco. Attualmente sono tre i dispersi nelle acque tra Lisanza, nei pressi di Sesto Calende, sulla sponda lombarda, e Dormelletto, sulla sponda piemontese. Tra questi sembrerebbe esserci una donna dell'equipaggio. Uno dei viaggiatori è stato trovato cadavere: si tratterebbe di un giovane straniero. Il corpo senza vita della vittima è stato recuperato dopo che gli elisoccorritori hanno individuato una persona e sul posto è stato aviolanciato un sommozzatore.

Il primo allarme è stato lanciato da una barca che ha notato i dispersi in acqua. Sono 9 le ambulanze e un'automedica giunte a bordo lago, con l'ausilio dei carabinieri di Gallarate, della Guardia Costiera del lago Maggiore e dei vigili del fuoco di Varese. Sul posto ci sono gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo dell'elicottero «Drago 150» e il nucleo sommozzatori di Milano, oltre alla Guardia Costiera con moto d'acqua e Carabinieri. Oltre a 6 ambulanze, 4 auto mediche e un elisoccorso di Como. Sono stati allertati inoltri tutti i gruppi di soccorso della zona. I soccorsi sono rallentati dalla forte pioggia e dall'oscurità.

È il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili social, a fornire un primo ufficiale bilancio del ribaltamento: «Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all'elisoccorso e alle ambulanze di Areu. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio».

Il maltempo ha provocato anche un secondo incidente, fortunatamente meno grave, nel lago di Varese sempre a causa del maltempo che ha fatto capovolgere alcune imbarcazioni da canottaggio. Gli occupanti sono finiti in acqua, ma sono stati soccorsi e recuperati da altre imbarcazioni.