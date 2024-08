Travolge quattro pedoni. "Era ubriaco": un morto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un furgoncino bianco che piomba sui pedoni fermi sul marciapiede, ad aspettare il verde per attraversare, e ne travolge quattro. Uno di loro, ferito gravemente, morirà poco dopo lo scontro. Un'altra persone investita finisce in ospedale sempre in condizioni preoccupanti. Il motivo per cui il conducente del furgone, un 55enne, abbia tagliato in diagonale la strada che percorreva, invadendo il marciapiede opposto al suo senso di marcia, deve essere accertato. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe risultato positivo all'alcol test. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Boccaccio, in pieno centro a Milano.

Il punto esatto segnalato dall'Areu è via Boccaccio all'angolo con piazza Giovine Italia. Siamo in una zona centrale, a pochi passi dalla fermata della metro di Conciliazione. Intorno alle 16.30 i pedoni accanto al semaforo si sono visti arrivare addosso all'improvviso il furgone. Il mezzo ha sbandato verso sinistra, poi ha oltrepassato il limite della propria corsia, è salito sul marciapiede dall'altra parte della strada e ha abbattuto il semaforo, travolgendo infine le quattro persone. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. È come se il conducente, che arrivava da piazza Virgilio, avesse perso il controllo del mezzo che guidava. In un primo momento si è pensato a un malore, ma successivamente è emerso l'elemento dell'alcol test. Il 55enne è stato portato anche lui in ospedale, al San Carlo, in codice verde con un trauma non grave alla schiena. I pedoni hanno appunto avuto la peggio.

Un ragazzo di 30 anni, un turista, è gravissimo. Soccorso dal 118, va più volte in arresto cardiaco e gli viene amputato un braccio. Portato al Niguarda d'urgenza, muore prima di arrivarci. Gli altri feriti sono una ragazza tedesca di 21 anni, che ha riportato brutti traumi alle gambe ed è stata trasportata al San Raffaele, ma non sarebbe in pericolo di vita. Più lievi altri due uomini di 50 e 21 anni, uno è stato medicato sul posto. I rilievi sono affidati alla polizia locale, intervenuta subito sul posto. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori i feriti dalle lamiere. A terra sono rimasti molto sangue, il palo del semaforo e il furgone con la parte anteriore accartocciata. I soccorritori sono intervenuti con quattro ambulanze, due automediche e un'auto infermieristica. Piazza Giovine Italia è stata chiusa al traffico. Il pm di turno ha disposto il sequestro del furgone.

Ieri, a Milano, c'è stato anche un altro grave incidente. Quello in cui, nel quartiere di Chinatown, un SUV si è schiantato contro un pilastro di un negozio, sfondando una vetrina. Nello specifico, il sinistro è avvenuto all'incrocio tra via Paolo Sarpi e via Aleardi. Erano le 8 di sera. Entrambi i coniugi, di origine cinese, sono morti. L'uomo, che guidava, aveva 58 anni, mentre la donna, che era seduta dietro, di anni ne aveva 66.

Dopo il pronto intervento dei vigili del fuoco, che avevano estratto i corpi dalla macchina, la coppia era stata trasportata d'urgenza: l'uomo al Policlinico e la donna al Niguarda. La dinamica è al vaglio della polizia locale del capoluogo lombardo.