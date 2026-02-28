Da Trieste a Firenze. Trent'anni di deragliamenti (ma senza vittime)

Il deragliamento di un tram della linea 9 a Milano avvenuto nel pomeriggio non rappresenta purtroppo una prima volta. Sono diversi, infatti i precedenti che si sono verificati anche al di fuori del capoluogo lombardo.
Era il settembre del 1984 quando uscì dai binari il tram di Opicina (Trieste). Il mezzo, che collega il capoluogo con l'omonimo altopiano, aveva ripreso servizio da tre mesi dopo una serie di lavori di ammodernamento della linea.
Fu invece il ghiaccio a causare il deragliamento di due tram a Torino nel dicembre del 1996: un mezzo della linea 4 in corso Matteotti e uno della linea 15 in corso san Maurizio, senza però causare feriti. Dieci anni dopo fu invece una forte nevicata a causare il deragliamento di un tram a Milano. Il mezzo, uscito dai binari, finì contro un camion in piazza Caneva, causando due feriti lievi.
Nel maggio del 2008 un'auto urtò un tram nel quartiere milanese di Precotto, causandone il deragliamento. In quello stesso anno, a causa di polemiche sul malfunzionamento di alcuni scambi di vecchia generazione, Atm avviò un piano di sostituzioni che coinvolse oltre 60 scambi nel capoluogo lombardo. Sempre a Milano, nel febbraio del 2014 fu il pavé dissestato a causare l'uscita dai binari di un tram in via Tivoli. Il mezzo su rotaia urtò un'auto ferendone lievemente gli occupanti, con qualche contusione non grave anche per il conducente. Quattro anni più tardi a deragliare fu un tram a Padova, causando 4 feriti, anche in questo caso lievi.
Altrettanti ne causò il deragliamento di un tram in centro a Milano nel luglio del 2018. Secondo le ricostruzioni, il conducente di un primo veicolo non si accertò della posizione dello scambio, urtando così il secondo tram in via Broletto. Il bilancio fu di alcuni passeggeri feriti.
Nel febbraio del 2019, sempre a Milano, fu invece un sasso a causare il deragliamento di un tram della linea 19, senza provocare feriti. Nel giugno dello stesso anno ci fu invece un nuovo deragliamento a Padova, con un bilancio di 5 feriti. Seguirono nello stesso anno altri incidenti, inducendo la procura padovana ad aprire un fascicolo.
Nessun ferito a Milano per il deragliamento di un tramavvenuto nel febbraio del 2020, così come a Firenze due anni dopo.
Nel luglio del 2023 invece un tram uscito dai binari in piazza Abbiategrasso a Milano causò 4 feriti, trasportati in ospedale, ma nessuno in condizioni gravi.