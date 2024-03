Troppi impegni per Camilla: 7 giorni di stop anche per lei

Ascolta ora: "Troppi impegni per Camilla: 7 giorni di stop anche per lei"

Si fermerà Camilla, la regina consorte sottoposta a un overdose di impegni dopo la diagnosi di tumore fatta al marito Carlo, che l'ha costretta a presenziare a tantissimi eventi ufficiali al suo posto, tredici nelle ultime settimane, l'ultimo dei quali, qualche giorno fa, con la premier lafy dell'Ucraina, Olena Zelenska, incontrata a Clarence House. Un tour de force che ha sfibrato la settantaseienne regina e l'ha costretta a un pit stop. Malgrado come scrive il Times «la regina è assolutamente pronta a fare qualunque cosa sia necessario fare per l'istituzione», Camilla ha sgomberato la sua regale agenda, si è presa qualche giorno di riposo ed è pronta per partire per un viaggio ritemprante. Camilla resterà «off» fino al prossimo 11 marzo, giorno in cui si celebrerà il Commonwealth Day, in occasione del quale Carlo pronuncerà il suo discorso «in remoto» e non in presenza.

Si sguarnisce ulteriormento il roster reale dei Windsor. Con il re Carlo III fuori causa per il tumore e il figlio e principe di Galles William distratto dai problemi di salute della moglie Kate Middleton, sarà comunque quest'ultimo a doversi occupare di rappresentare la corona negli eventi formali, così come la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta.

Certo è che i sudditi dei Windsor sono piuttosto preoccupati da questo inizio del 2024 che sta falcidiando la famiglia reale. In un editoriale la Bbc, sempre molto attenta alle vicende dei Windsor, parla di una fitta nebbia di incertezze che circonda i reali, sottolineando che la segretezza che circonda il mondo dorato di una monarchia moderna, sebbene serva ad alimentare quel mistero necessario per mantenere un alone di regalità e misticismo, rischia al contempo di essere interpretata come un vero e proprio occultamento della realtà. L'esempio è dato proprio dalla salute di Kate, con la mancanza di informazioni ufficiali a favorire la diffusione delle più svariate teorie, anche complottiste.