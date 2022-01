Trovato il corpo del campione "Big Dave". Mistero sulla morte: sparì due anni fa

Un uomo in cerca di corna di cervo nel Missouri ha trovato i resti di David Koenig, detto «Big Dave» un combattente di arti marziali scomparso l'8 febbraio 2020, quando aveva 25 anni. La polizia di Branson non ha dubbi dopo le analisi: le ossa sono le sue. «L'esame dei resti condotto da un patologo forense ha stabilito che non c'è stato alcun trauma e che la morte non sembra essere il risultato di un'aggressione», ha dichiarato il dipartimento di polizia in un comunicato stampa. Nell'area sono stati trovati anche effetti personali dell'atleta. La scomparsa di giovane conosciuto nella zona ha fatto scattare una gara di ricerche e solidarietà, in cui molti si sono adoperati tramite il pagamento di cartelloni pubblicitari e persino investigatori privati. Enorme supporto è arrivato anche da Internet, con migliaia di persone che hanno condiviso i post sulla sua scomparsa cercando di espandere il più possibile l'aiuto.

Resta il mistero sulle circostanze della morte del giovane, un concentrato di muscoli su un fisico imponente: due metri di altezza per 110 chili di peso. Koenig è stato segnalato ufficialmente come disperso nel marzo 2020, dopo diversi giorni dalla perdita delle sue tracce, perché pare che gli capitasse di disconnettersi senza avvisare nessuno. Secondo le ricostruzioni, il giovane alloggiava in un motel a pochi isolati dall'autostrada 76 di Branson. È scomparso dopo aver scritto vari messaggi ai suoi conoscenti in cui chiedeva il loro aiuto per «tirarsi fuori dai guai», plausibilmente in riferimento alla «lotta contro la dipendenza», come dichiarato dalla madre. Ma poi ha smesso di rispondere agli amici ed è svanito nel nulla.

«Abbiamo il cuore spezzato ha dichiarato la madre Tracy . Anche se Dave era scomparso da 22 mesi, quello che stiamo provando ora è solo un dolore indescrivibile. Mio figlio ha vissuto la sua vita come una rockstar, era amico di tutti. Era il classico ragazzo che incontri una volta e di cui non ti dimentichi mai e poi mai. Era una persona incredibile con ancora così tanto da dare alla vita e sono incredibilmente orgogliosa di dire che è mio figlio». Ma anche mamma Tracy non riesce a trovare una spiegazione alla fine di suo figlio: «Non è stato colpito, pugnalato, né ha ossa rotte di alcun tipo, ha scritto la donna sui social. «Non è stato derubato, dato che il suo portafoglio a brandelli era ancora intatto così come le due collane d'argento». Cosa sia successo, al momento, resta dunque un mistero. Ma mamma Tracy è convinta che il figlio non sia stato ucciso: «Nessuno ha ucciso Dave. Nessuno!», ha scritto. «Ha lasciato il Peachtree a piedi e non è mai tornato a casa. Perché fosse in difficoltà e perché ha camminato attraverso i boschi profondi...molto probabilmente non lo sapremo mai».

«Non abbiamo mai smesso di cercarlo. Anche se questo non è il finale che speravamo, offriamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del signor Koenig», ha concluso il capo della polizia di Branson, Jeff Matthews, in una nota. A ricordarlo anche gli amici sportivi. «Allenarsi con lui è sempre stato un piacere. Teneva al gruppo ed era sempre lì per ascoltare e supportare i suoi compagni di squadra. Davvero un gigante buono», ha detto JT Tilley, capo allenatore del Branson Fight Club.