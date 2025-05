"Perché De Maria era in giro?". L'ira del marito di Chamila contro la giustizia italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo sgomento, l'ira, i singhiozzi. Il marito di Chamila Wijesuriya, uccisa a coltellate da un uomo con cui probabilmente aveva una relazione extraconiugale, non si dà pace. "La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario", ha detto ieri ai cronisti Himanshu Wijesuriya. Emanuele De Maria, 35 anni, era detenuto al carcere di Bollate, per avere ucciso una 23enne nel 2016. Gli era stata inflitta una condanna a poco più di 15 anni di carcere al termine del processo con rito abbreviato: una formula, che consente lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna, a cui oggi non è consentito accedere se accusati di omicidio aggravato. De Maria era in permesso di lavoro all'esterno per via del suo comportamento ritenuto inappuntabile e da due anni lavorava in un hotel di Milano. "Mi chiedo, e questa come ho già detto sarà la domanda che continuerò a porre, perché a questa persona non sono state fatte delle perizie? Perché era in giro?".

Il marito ha raccontato di avere provato a chiamare sua moglie nel pomeriggio di venerdì, lei ha risposto che stava uscendo dalla palestra di Cinisello Balsamo, ma in realtà la donna e il detenuto erano al Parco Nord, come si vede dai filmati delle telecamere. "Non ho mai avuto modo di dubitare di lei in quasi trent’anni di matrimonio. Può darsi si abbiano dei cedimenti. Se mia moglie l’ha avuto - il commento dell'uomo - allora è stato con un omicida ancora in giro. Se fosse successo con qualcun altro, forse ora sarebbe qui".

L'uomo ha spiegato che i funerali saranno celebrati in Italia con rito buddista. "Vorremmo cremarla per averla sempre con noi. Ho già avvisato la mamma e la sorella che ci raggiungeranno. Non lasceremo l’Italia.

Che ci ha dato tutto". Infine un ultimo messaggio a Chamila. "Era un’ottima moglie e madre. Le vorrei dire solo “ti amo”. Mi ripeteva che non mi avrebbe mai lasciato. Non si può restituire nulla, ho perso tutto, la mia vita".