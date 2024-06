Trump attacca ancora Zelensky: "Grande venditore. Ogni volta che viene qui va via con 60 miliardi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ennesimo attacco di Donald Trump all'indirizzo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Penso che sia il più grande venditore tra tutti i politici mai esistito», ha detto Trump parlando davanti ai suoi sostenitori durante un evento elettorale a Detroit. «Ogni volta che viene nel nostro Paese, se ne va con 60 miliardi di dollari. E poi torna in patria e dichiara che ha bisogno di altri 60 miliardi. E così via. Non finisce mai. Mi occuperò di questo», ha detto il Tycoon. Trump ha quindi promesso di fronte alla platea di porre fine ai pagamenti multimiliardari «infiniti» all'Ucraina nel caso in cui vinca le elezioni presidenziali di novembre. Le sue dichiarazioni sono state, non a caso, riprese e diffuse anche dalla Tass, l'agenzia di stampa russa megafono del Cremlino. L'ex presidente e candidato repubblicano alle prossime presidenziali, ha più volte detto che in caso di rielezione sarebbe in grado di fermare il conflitto in Ucraina in brevissimo tempo, anche se non ha mai spiegato nel dettaglio quale possa essere il suo piano di pace, venendo bollato dai suoi avversari come filo-Putin. Trump, 78 anni, è tornato ad attaccare anche Biden, 81 anni, per la sua età.

Ma ricordando di essersi sottoposto a test cognitivi quando era alla Casa Bianca ha citato il dottor Ronny Johnson che in realtà si chiamava Ronny Jackson. La gaffe del tycoon è stata subito rilanciata sui social, diventando virale e venendo subito utilizzata dai democratici contro di lui.