Trump, il comizio blindato e la visita al confine con il Messico

Ascolta ora 00:00 00:00

Una visita al confine con il Messico proprio nel giorno in cui Kamala Harris pronuncia il discorso con cui accetta la candidatura democratica alla Casa Bianca. Donald Trump affila le sue armi e vola in Arizona per una visita alla frontiera «calda» con il Messico per sottolineare la politica debole dell'amministrazione Biden sul tema immigrazione e le defaillances della sua rivale, che di questo capitolo è stata responsabile. Poche ore prima, ieri, l'ex presidente ha tenuto in North Carolina, protetto da un vetro antiproiettile, il primo comizio all'aperto dopo il tentato assassinio del 13 luglio scorso. Trump si è lamentato delle critiche subite: «Avete visto Barack Hussein Obama la notte scorsa? Attaccava il vostro presidente, e la stessa cosa Michelle», ha detto riferendosi all'ex leader democratico e alla moglie. «A me continuano a dire, signore, parli delle questioni, niente attacchi personali, ma poi questa gente fa attacchi personali per tutta la notte e io devo continuare a parlare di politica», ha aggiunto l'ex presidente riferendosi ai suoi consiglieri e alleati che, privatamente e pubblicamente, gli stanno chiedendo di smettere di attaccare e insultare Kamala Harris e di concentrarsi invece sulle questioni politiche.

Il leader repubblicano ha annunciato la trasmissione del discorso di Harris sul suo social su Truth: «La smaschereremo», ha promesso, dopo aver garantito ancora una volta che non introdurrà il divieto di aborto a livello federale. Quanto al vice della candidata dem, Tim Waltz, lo ha definito «completamente inconsistente, non dovrebbe avere nessun possibile accesso alla presidenza, non ha nessuna capacità, lo chiamano coach ma in realtà era un mezzo coach che per un po' ha allenato una squadra di football».

Intanto, il tycoon ieri ha lanciato una sua piattaforma di criptovaluta, The DeFiant Ones, che presenta come alternativa alle offerte delle grandi banche e istituzioni finanziarie. «Gli americani sono stati schiacciati dalle grandi banche e dalle èlite finanziarie per troppo tempo», ha scritto su X-Net e sul suo social Truth.

Quando mancano poco più di due mesi al voto, il New York Times rivela intanto che l'Fbi ha passato al setaccio le abitazioni di due commentatori americani che lavorano per le tv russe, nel tentativo di arginare i tentativi del Cremlino di influenzare il voto. Si tratta di Scott Ritter, ex ispettore delle armi delle Nazioni Unite e critico della politica estera americana, e Dimitri K.

Simes, consigliere della prima campagna presidenziale dell'ex presidente Donald J. Trump nel 2016. I pubblici ministeri non hanno annunciato accuse contro nessuno dei due, ma ci si aspettano presto altre perquisizioni e possibili incriminazioni.