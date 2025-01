Trump, guerra alla Cina. "Avremo il dominio dell'Ia"

Ascolta ora 00:00 00:00

DeepSeek è un «campanello d'allarme» per la Silicon Valley, ma per Donald Trump il debutto dell'app di intelligenza artificiale cinese potrebbe essere un «aspetto positivo» per i giganti della tecnologia statunitense. «Invece di spendere miliardi e miliardi, spenderanno di meno e, si spera, troveranno la stessa soluzione», sottolinea il presidente americano avvertendo che «dobbiamo concentrarci al massimo sulla competizione per vincere». E la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ribadisce che è «fiducioso» sul «ripristino del dominio Usa» nell'intelligenza artificiale.

L'uscita dell'ultimo modello (R1) della start-up del Dragone ha ricevuto inizialmente scarsa attenzione negli Stati Uniti, ma nell'ultimo fine settimana l'interesse è schizzato alle stelle, tanto da farla diventare l'app gratuita più scaricata sullo Store americano di Apple, superando ChatGpt di OpenAI. E il successo di DeepSeek, con risorse limitate rispetto ai big Usa dell'intelligenza artificiale generativa, ha scosso il 27 gennaio la Silicon Valley e gli indici di borsa a Wall Street.

L'amministratore delegato di OpenAI Sam Altman elogia il recente debutto, affermando che «rinvigorisce avere un nuovo concorrente». In un post sui social media, Altman definisce R1 «un modello impressionante, in particolare per quanto riguarda ciò che sono in grado di offrire per il prezzo», e si impegna ad accelerare alcune versioni di OpenAI.

Intanto, l'azienda ha lanciato ChatGPT Gov, costruita in modo specifico per l'utilizzo da parte del governo americano. La nuova piattaforma consente infatti alle agenzie federali di inserire «informazioni non pubbliche» nei modelli lavorando in sicurezza. E Altman è pure uno dei protagonisti di Stargate, il progetto fino a 500 miliardi di dollari annunciato da Trump per l'infrastruttura dell'intelligenza artificiale.

David Sacks, consigliere di Trump per l'IA e importante investitore tecnologico, ritiene che il successo di DeepSeek giustifichi la decisione della Casa Bianca di annullare gli ordini esecutivi, emessi sotto Joe Biden, che stabilivano standard di sicurezza per lo sviluppo della tecnologia. Le normative a suo parere «avrebbero paralizzato le aziende americane del settore senza alcuna garanzia che la Cina avrebbe seguito l'esempio». Mentre Pat Gelsinger, ingegnere informatico ed ex ceo del colosso dei chip Intel, afferma che già usa DeepSeek e che il nuovo modello aperto di Intelligenza artificiale «aiuterà a impostare il settore». Per Gelsinger, che a dicembre dopo quattro anni ha lasciato Intel, la vicenda offre tre importanti lezioni: costi inferiori significano un'adozione più diffusa, la creatività prospera se ci sono vincoli e restrizioni, il sistema open source vince.

Intanto, Trump rivela che Microsoft è in trattative per acquistare TikTok e salvarla così dal divieto che potrebbe scattare se non sarà ceduta in tempi brevi. Il presidente ha concesso 75 giorni per trovare un acquirente ed evitare il divieto negli Stati Uniti, indicando come sua soluzione preferita quella di una joint venture in mani - per almeno il 50% - americane. Il tycoon non ha offerto dettagli sulle trattative, limitandosi a dire che «c'è molto interesse per TikTok e questo è un bene». Il nome di Microsoft era circolato nei giorni scorsi, insieme a Oracle, e tutte e due le società avevano già espresso interesse per l'app nel 2020, quando The Donald durante il suo primo mandato stava premendo su ByteDance affinché cedesse le attività americane dell'app per evitare un bando.

Da allora il presidente ha cambiato la sua posizione sul social, per il quale ha ammesso di avere un debole visto l'importante ruolo che ha giocato nella sua conquista della Casa Bianca permettendogli di aprire un dialogo con i giovani.