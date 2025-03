Erdogan nel mirino, 300mila in piazza. Imamoglu si difende: "Accuse immorali"

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano le proteste e gli scontri a Istanbul dopo l'arresto del sindaco e unico candidato contro il presidente Erdogan, Ekrem Imamoglu. Ieri altri scontri tra manifestanti e forze di polizia nei pressi del comune di Istanbul dove migliaia di persone si sono radunate per protestare. Alta tensione anche nei pressi del tribunale della città sul Bosforo, dove Imamoglu è stato portato per essere ascoltato dai giudici che lo accusano di corruzione. «Accuse immorali e senza fondamento», ha detto Imamoglu in una nota. «Le accuse immorali e infondate che mi sono rivolte, che vanno da rapporti inventati alla tempistica delle indagini, mirano a minare la mia reputazione e la mia credibilità». Il suo partito Chp, quello di opposizione al Sultano, ha convocato la pizza per un'altra notte di manifestazione in una Istanbul da stato di polizia. Almeno 350 le persone arrestate, spray urticanti e idranti contro i manifestanti e scontri anche violenti. Mentre media turchi riportano che X, il social di Elon Musk, ha bloccato gli account dell'opposizione dopo che il governo ha bloccato numerosi social.

«A partire da Istanbul hanno tentato di creare caos e tensione nelle nostre città. Hanno attaccato le nostre forze di polizia e tentato di minacciare i membri della nostra magistratura», ha attaccato Erdogan, accusando il partito di opposizione. «Il Chp non è un partito che riflette la volontà popolare ma è diventato un appartato che legittima i furti di tutti questi politici. Il Sultano ha parlato di «terrorismo di strada» e aggiunto che «non saranno in grado di distruggere l'ordine pubblico con le provocazioni e non lo permetteremo.

Andando in strada e sostenendo vandali e gruppi di sinistra marginali non potete minacciare la volontà popolare». Ma le proteste non si fermano: secondo le stime sono state oltre 300mila nella sola Istanbul le persone a scendere con manifestazioni da parte delle comunità turche in tutta Europa.