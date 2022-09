"Tutte cazzate". "Fuori controllo". Letta asfaltato

In difficoltà, in costante apnea e sempre più vicino alla débâcle. Enrico Letta le sta provando tutte per tentare la remuntada sul centrodestra, ma i sondaggi parlano chiaro: l’ammucchiata rossa è destinata al ko. Dalla contestata campagna social all’immarcescibile pericolo fascismo, il Partito Democratico ha puntato sui grandi classici, ma ha raccolto quasi esclusivamente critiche anche dall'interno. E le ultime dichiarazioni dell’ex primo ministro sono finite nel mirino dei competitors.

Se il centrodestra riuscisse a vincere nel 70 per cento dei seggi sarebbe un pericolo per la democrazia: questo il Letta-pensiero. Dito puntato contro la legge elettorale, votata dal Pd (ma questo non è stato rimarcato dal pisano), e non solo. Intervistato dalla Stampa, il segretario dem ha spiegato che il centrodestra potrebbe cambiare radicalmente la Costituzione a colpi di maggioranza: “Non c'è solo questo. Ci sono la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, per i quali l'equilibrio parlamentare è dirimente. L'allarme di una torsione maggioritaria è reale, sotto gli occhi di tutti. Chi non vuole la destra, ma vota 5 stelle e terzo o quarto polo, in realtà semplicemente fa stravincere la destra” .

E ancora, nella speranza di racimolare qualche voto puntando sulla denigrazione, Letta è tornato a stigmatizzare il presidenzialismo. “Per me la questione chiave è il presidenzialismo, lo ha detto Berlusconi, con una maggioranza larga possono cambiare la Costituzione, introducono il presidenzialismo e dicono a Mattarella 'ti dimetti’” , il suo intervento a Radio Capital: “Fanno un danno al paese perché dopo aver cacciato Draghi ora vogliono cacciare Mattarella” .

Proposte travisate, fake news e bufale. Una strategia tipica della sinistra. Ma anche dal Terzo polo biasimano la comunicazione Pd. Dopo aver ribadito l’incoerenza dem su legge elettorale e taglio dei parlamentari – “il taglio dei parlamentari lo avete votato per sudditanza morale e culturale ai 5S, e poi non avete fatto nulla. Non prendere in giro gli elettori. Dopo due anni di giuramenti di fedeltà ai 5S non ho ancora sentito una parola di scuse per i danni fatti. Basta” – Carlo Calenda ha smentito qualsivoglia pericolo per la democrazia: “Sono tutte cazzate: non si caccerà Mattarella e non si cambierà la Costituzione” .