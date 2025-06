Il tycoon accetta l'invito dei reali d'Olanda: verrà ospitato nel palazzo del re Guglielmo

Durante il vertice Nato, il presidente Usa Donald Trump sarà ospitato al palazzo Huis Ten Bosch (nella foto), immerso in una foresta ai margini dell'Aja, per una cena con gli altri leader dell'alleanza, ospitata dal re olandese Guglielmo Alessandro. Trump avrebbe dovuto alloggiare in un elegante hotel nella città di Noordwijk, sulla costa olandese del Mare del Nord, ma ora non più. "Il presidente Trump ha accettato l'invito di re Guglielmo Alessandro" ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca che ha tenuto l'anonimato. "Questo è un evento storico, che segna la prima volta che un presidente americano soggiornerà nella residenza del re" ha aggiunto.

Una portavoce del servizio informazioni del governo olandese, Anna Sophia Posthumus, ha dichiarato all'Associated Press che il presidente dormirà nel palazzo che ospita Guglielmo Alessandro, la regina Maxima, e le loro tre figlie, sebbene le principesse abbiano per lo più lasciato il nido reale per proseguire gli studi. Parti del palazzo Huis Ten Bosch risalgono al XVII secolo. Comprende un'ala Wassenaar, dove vive la famiglia reale, e un'ala Hague, utilizzata dagli ospiti. Il fulcro del palazzo è la sontuosa Sala degli Aranci, che prende il nome dalla Casa Reale olandese d'Orange.

Il palazzo è anche vicino alla nuova ambasciata degli Stati Uniti nei Paesi Bassi. Trump non è estraneo alle visite reali. Nel 2019, si è recato al Castello di Windsor per un tè con la regina Elisabetta II durante una tumultuosa visita nel Regno Unito.