L'ora di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Di Donald Trump tutto si può dire tranne che non veda l'ora di tornare alla Casa Bianca. E questo perché ha appena lanciato la sua linea di orologi personalizzati, i Trump Watch. Che si affiancano al resto del merchandising con il brand del candidato repubblicano, che comprende sneaker, carte collezionabili NFT, monete d'argento, profumi e perfino edizioni speciali della Bibbia (tra gli articoli più venduti, peraltro).

L'annuncio lo ha fatto lo tesso tycoon, che sul suo social Truth ha lanciato il nuovo prodotto, descrivendolo come «un fantastico regalo per Natale» e allegando il link per l'acquisto (gettrumpwatches.com). Ma tenete a bada gli entusiasmi: gli orologi più economici, appartenenti alla linea «Fight, Fight, Fight» («combatti, combatti, combatti», la frase pronunciata da Trump mentre veniva portato via dopo l'attentato in Pensylvania), costano tra i 499 e i 799. E sul retro del quadrante non a caso ecco un disegno stilizzato dell'ex presidente con il pugno alzato, proprio come è stato immortalato nell'iconica fotografia scattata appena dopo l'attentato. Questo modello è disponibile in due combinazioni di colori (argento/oro e rosso/argento) mentre una collezione limitata da mille pezzi (quella che costa 799 euro) è placcato in oro, «il colore preferito del Presidente».

Ci sono poi «solo 147 pezzi» della collezione Trump Victory Tourbillon «realizzati quasi interamente in oro 18 carati e decorati con 122 diamanti» dal prezzo di 100mila dollari. In entrambi i casi sul quadrante nero, rosso o dorato appare il nome di Trump e la riproduzione della firma del leader repubblicano.

Gli orologi non sono «progettati, fabbricati, distribuiti o venduti da Donald J. Trump, dalla Trump Organization o da nessuno dei rispettivi affiliati o dirigenti» ma da un'azienda licenziataria. A vendere gli orologi è infatti la TheBestWatchesonEarth Llc che «utilizza il nome, la firma e l'immagine di Trump in base a un contratto di licenza a pagamento», come si legge sul sito. Dove compare anche l'avvertenza che gli orologi «non sono politici e non hanno nulla a che fare con alcuna campagna politica». Certo però il consiglio a «indossarlo «con coraggio e spirito patriottico» non li rende adatti per figurare al polso di un convinto sostenitore di Kamala Harris.

Ecco, la Harris: il suo portavoce, Ammar Moussa, rende noto il suo pensiero tutt'altro che entusiasta sull'iniziativa commerciale del rivale: «Donald Trump - fa sapere - sta vendendo orologi da 100mila dollari. Non è uno scherzo. Trump è più concentrato su se stesso che su chiunque altro». Secondo Moussa inoltre Trump non è coerente: i suoi orologi sono prodotti in Svizzera anche se lui non si stanca di promuovere i prodotti made in Usa.

Ma del resto qui parliamo di una faccenda di soldi: Trump cerca in tutti i modi di colmare il gap di donazioni rispetto alla Harris. Secondo Politico nell'ultimo mese 45 milioni di dollari e 190 lei. Per il tycoon è l'ora di rimontare.