"Uccisi 100 soldati russi al fronte". I combattimenti si spostano a Sud

Uccisi in 100. Soldati russi riuniti per un discorso motivazionale, vicino al fronte orientale dell'Ucraina, potrebbero essere stati colpiti a morte in un attacco ucraino con lanciarazzi multipli Himars all'inizio della settimana. Sarebbe tutto avvenuto vicino a Kreminna, nella regione di Lugansk dove ci sono stati pesanti combattimenti. Lo scrivono alcuni blogger militari russi rilanciati dal Guardian, che sottolinea tuttavia come i dettagli della vicenda rimangono poco chiari e non confermati. Se venisse confermato, sarebbe l'attacco più letale contro i russi da inizio guerra.

In Rete circola anche un video e gli analisti delle piattaforme DeepState Osint e GeoConfirmed hanno calcolato il numero dei morti partendo dal numero di autocarri colpiti, ciascuno in grado di contenere almeno 30 soldati. Alcuni canali russi di Telegram hanno discusso dell'azione. Il presunto incidente - spiega il Guardian - è avvenuto mentre i soldati venivano radunati e costretti ad attendere per due ore il discorso di un comandante di divisione, identificato da alcuni come Sukhrab Akhmedov, accusato delle morti di un gran numero delle sue truppe in un'offensiva fallita lo scorso anno. All'attacco è stato dato ulteriore credito dal think tank statunitense Institute for the Study of War, che lo ha incluso nel suo aggiornamento quotidiano sul conflitto, ma non ha potuto confermare quale divisione sia stata colpita dalle forze ucraine. Nel video che circola sembrerebbe un'unità della 144/ma Divisione motorizzata della 20/ma armata delle forze russe. «Un milblogger (blogger militare) ha suggerito che l'attacco abbia ferito circa cento membri del personale russo.

Un'inchiesta della Bbc, basata sullo studio delle immagini di tombe di guerra, post sui social media e rapporti nei notiziari locali russi, ha ricostruito che il numero di soldati russi uccisi in guerra è di circa 25mila, quattro volte di più alta dei dati ufficiali forniti da Mosca. Se a inizio invasione a morire erano per lo più professionisti, le vittime ora sono soprattutto combattenti più anziani, con poco addestramento, molti reclutati dalle carceri dal gruppo di mercenari Wagner.

Il centro dei combattimenti in Ucraina, intanto, si è spostato da Bakhmut alla strada per Mariupol, dove la controffensiva sta respingendo le forze russe. «Stanno ammassando forze per fermarci. Nel Sud non hanno molto successo», spiega la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar.