Ue, 6 su 10 vogliono il centrodestra

È passato un mese dalla precedente rilevazione: il mese delle elezioni sia europee che amministrative in importanti città italiane. Un mese è molto lungo in termini di cambiamento dell'opinione. Ci saremmo quindi aspettati forti cambiamenti. In realtà, l'opinione pubblica non ha notato cambiamenti positivi o negativi nell'operato del governo, bensì una forte continuità.

Ad esempio, la fiducia nelle alte autorità dello Stato ha subito spostamenti assolutamente marginali. La fiducia nel presidente della Repubblica è diminuita di un punto, mentre la fiducia nel governo Meloni e nella sua presidente è rimasta invariata. Antonio Tajani ha guadagnato un punto insieme a Elly Schlein, sull'area negativa (un punto di meno) si trovano Giuseppe Conte e Matteo Renzi, mentre rimangono invariati Maurizio Lupi, Matteo Salvini e Carlo Calenda.

Come si può interpretare questa situazione di relativa invarianza durante un mese che è stato estremamente battagliato e discusso? Noi avremmo una specifica risposta. Tutti si attendevano una situazione di riaffermazione governativa in termini di immagine e questa situazione si è puntualmente verificata, come del resto è avvenuto in termini di storia patria tutte le volte che le elezioni europee hanno seguito di uno o due anni le elezioni nazionali. In un certo senso, l'antico detto «Quando ti sei fatto una immagine, te la porti dietro tutta la vita», è stata confermata in queste elezioni in cui forse ha prevalso l'idea che noi italiani siamo poco presenti in Europa, ossia tra coloro che contano. Su questo grande tema, l'indagine rileva forti dubbi, perché in primo luogo la distanza tra coloro che dicono che la capacità di decidere in Europa e coloro che dicono il contrario, non è molto elevata (26 positivi; 23 negativi) e tra coloro che dicono che l'immagine dell'Italia si è rafforzata e coloro che dicono che si è indebolita è sempre positiva, ma altrettanto poco elevata (24 positivi; 23 negativi).

In definitiva: chi ha veramente vinto le elezioni europee e amministrative di giugno? Su questo ci sono pochi dubbi. Il 56% degli italiani, indica come vero vincitore il centro-destra, contro il 22% che indica il centro-sinistra e il 22% che non esprime alcuna opinione.

A questo punto mi sembrerebbe corretto pensare che gli italiani chiedono ai leader del centro-destra di assumersi l'incarico di modificare in modo positivo in Europa l'immagine dell'Italia. Più di metà della popolazione, infatti, indica al vero vincitore di queste elezioni il compito di presentare all'Europa dei propri modelli per l'avvenire.