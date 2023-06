Un'italiana uccisa al bar, si cerca un ex collega

Viveva in Messico da una ventina d'anni ma era italiana di origini sarde la donna uccisa a Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan, nel bar dove lavorava, il Cafè Ristorante Sabrina, noto ritrovo per residenti e turisti. Ornella Saiu, 40 anni, stava facendo il turno di mattina quando è stata ammazzata con un colpo di pistola alla testa da un uomo vestito con una felpa grigia, guanti e casco che, senza dire nulla, è entrato improvvisamente nel locale sparando più colpi.

Potrebbe essersi trattato di un delitto passionale e si sospetta che l'autore possa essere un ex collega arrivato a bordo di una motocicletta, poi trovata dalla polizia non lontano dal luogo del delitto insieme all'abbigliamento indossato dall'assassino. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle numerose telecamere installate nell'area nella zona, dove in passato si sono verificati delitti legati allo spaccio di stupefacenti. Ma i quotidiani locali fanno anche altre ipotesi. Secondo Por Esto il movente del crimine potrebbe essere legato ad un tentativo di estorsione. L'articolo racconta che i proprietari del bar sono «partiti per un viaggio solo qualche giorno fa» e che di recente gli era «stato tolto il permesso di vendita di alcolici». Per il quotidiano Reforma online, invece, l'uomo che ha sparato era conosciuto dalla donna ed aveva lavorato in passato nello stesso locale.

Il procuratore generale Oscar Montes mantiene il massimo riserbo sul caso e il segretario alla sicurezza del comune di Solidaridad, (che comprende Playa del Carmen), ha chiesto «la collaborazione della popolazione nel caso in cui abbia informazioni per trovare il colpevole.

Ornella lavorava per sostenere la famiglia. Era mamma di un ragazzo di 18 anni, che ora è rimasto solo, in quanto il papà è morto da qualche anno. Adesso il giovane sarà sotto la protezione delle autorità finché non si farà avanti un parente. Andrea Lotito, vicepresidente dell'Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come «un'ottima residente di Playa del Carmen e un'amica di molti». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo la vicenda con l'ambasciata italiana a Città del Messico.