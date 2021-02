L'ossessione di Ricciardi per il lockdown

Lockdown, lockdown, lockdown. È la parola preferita di Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica di Roma nonché consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza coronavirus. Secondo Ricciardi, per via delle varianti che circolano nel Paese, ora serve un lockdown " applicato su tutto il territorio nazionale " come a marzo " perché dobbiamo limitare la circolazione del virus al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Deve durare il tempo necessario a tornare a questo dato di incidenza. Possono essere due, tre, quattro settimane, dipende quando si raggiunge l'obiettivo " ha dichiarato ieri al Messaggero, posizione pro-lockdown ribadita anche nell'intervista concessa a Che tempo che fa. " Io sono consigliere del ministro della Salute e a lui mi rivolgo - sottolinea - E Speranza ha sempre accolto i miei suggerimenti. Nel precedente Governo, però, trovava un muro, trovava la linea di chi voleva convivere con il virus. Questo ha causato decine di migliaia di morti e ha affondato l'economia. Spero che la strategia del nuovo Governo sia 'no Covid' e che ci riporti a una prospettiva di normalità in tempi ragionevoli". Peccato che di sacrifici gli italiani ne abbiano fatti abbastanza e una chiusura totale del Paese avrebbe effetti potenzialmente devastanti.

Ricciardi e l'ossessione per il lockdown

Non è certo la prima volta che il docente della Cattolica invoca il lockdown duro spiegando che, solo grazie a una chiusura totale del Paese, si potrebbe tornare a una nuova normalità.

Serve un lockdown totale, lo chiederò a Speranza

Tutta Europa è già ricorsa a lockdown duri"

È la quiete prima della tempesta"

Serve un lockdown rigido a febbraio"

Le misure non fermano il virus, serve un lockdown di un mese

Basta colori, serve un lockdown di un mese

Io farei quattro settimane di lockdown

Subito lockdown o le vaccinazioni sono a rischio

Le nuove misure non saranno sufficienti"

Ridurre i contagi con un blocco serio

Non riaprire le scuole, serve zona rossa fino al 15 gennaio

Farei un lockdown da subito e per due mesi

Un lockdown a Natale, i contagi sono la punta dell’iceberg

Abbiamo due-tre settimane di tempo per decidere sui lockdown

Le persone circolano troppo, non è escluso un lockdown totale

Lockdown subito in alcune aree metropolitane"

Lockdown? Due settimane sono poche

È necessario un altro lockdown

Coprifuoco inutile, meglio il lockdown

"Se non sono utile mi faccio da parte"

Sui social alcuni utenti hanno raccolto le sue dichiarazioni da ottobre ad oggi e la parola "chiave" è una sola, quasi un'ossessione: lockdown. "" (14 febbraio); "(11 febbraio); "(5 febbraio); "(24 gennaio); "" (21 gennaio); "" (17 gennaio); "" (15 gennaio); "" (12 gennaio); "(7 gennaio); "" (6 gennaio); "" (31 dicembre); "" (21 dicembre); "” (15 dicembre); "" (13 novembre); "" (11 novembre); "(8 novembre); "” (6 novembre); "" (26 ottobre); "" (25 ottobre). Insomma, da questo punto di vista tutto si può dire a Ricciardi tranne che non sia coerente.