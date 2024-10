"Uso responsabile dell'Ia per difendere i diritti umani

Ascolta ora 00:00 00:00

Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, ha ospitato in questi giorni la strategica riunione ministeriale del G7 dedicata ai temi dell'innovazione tecnologica, digitale e all'intelligenza artificiale. La presidenza italiana ha lavorato con successo per favorire l'individuazione con i partner di valori comuni nell'impiego di tecnologie che cambiano la vita di tutti. Risponde alle nostre domande il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti, che ha coordinato i lavori.

Perché il governo Meloni considera fondamentale l'aspetto etico e valoriale dell'uso dell'Ia?

«Perché un utilizzo responsabile e in linea coi nostri valori serve a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali. Per questo, l'Italia ha avuto un ruolo di primaria importanza nell'adozione di un AI Act che parlasse di regole certe e non di semplici codici di autocondotta».

Quali sono i contenuti concreti più importanti emersi al G7 di Cernobbio?

«Sono emerse diverse questioni strategiche, come la regolamentazione globale per l'uso etico e sicuro dell'Ia, il confronto sulle best practices in materia di identità digitale e sulla digitalizzazione pubblica. L'obiettivo dei grandi Paesi democratici è rendere i servizi pubblici più sicuri, accessibili ed efficienti. Quest'anno di presidenza italiana del G7, come sottolineato dalle delegazioni ospiti, ha consentito di fare un passo deciso in questa direzione».

Può spiegare il ruolo dell'Italia nello strategico settore dei cavi sottomarini?

«L'Italia vi gioca un ruolo strategico, visto che il 16% di quelli esistenti passa proprio nel Mediterraneo. Proprio a margine del G7 ho sottoscritto con l'ambasciatore USA Fick il comunicato congiunto di New York, col quale riaffermiamo il nostro impegno a tutelare sviluppo e sicurezza di queste infrastrutture critiche.

Grandi aziende sono interessate a collaborare con Sparkle, un asset strategico per l'Italia e il quinto operatore mondiale del settore. Grazie all'impegno del governo Meloni, siamo tornati a essere attrattivi per i grandi investitori globali».