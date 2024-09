Vendetta del Cremlino: sanzioni ai media Usa. "Limiteremo la diffusione di informazioni"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Cremlino ha annunciato sanzioni ai media statunitensi in risposta a quelle imposte da Washington al media statale di Mosca Russia Today. «Ci saranno sicuramente misure qui che limiteranno la diffusione delle informazioni da parte dei loro media», ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. Giovedì il ministero degli esteri russo aveva parlato di una strategia per eliminare voci non allineate nel panorama dei media, alimentando il timore della Russia come un nemico esterno.

«Quando le autorità ricorrono a modi così primitivi per influenzare i loro elettori c'è il declino delle democrazie liberali», aveva detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri anticipando l'intenzione del suo Paese di rispondere alle sanzioni. «I tentativi di espellere i giornalisti russi dagli Stati Uniti, di creare condizioni inaccettabili per il loro lavoro o qualsiasi altra forma di ostacolo alle loro attività, anche con l'uso di strumenti di visto, diventeranno la base per l'adozione di misure di ritorsione contro i media americani». Ad essere stati colpiti dalle misure americane erano stati la direttrice di Russia Today, Margarita Simonovna Simonyan, la vice Elizaveta Yuryevna Brodskaia e altri otto dirigenti della testata accusati di voler influenzare le elezioni presidenziali.

In particolare, erano state presentate accuse di riciclaggio contro alcuni dipendenti di RT per quello che, aveva spiegato Reuters, i funzionari americani hanno descritto come uno schema per arruolare una società

statunitense per produrre contenuti manipolativi e divisivi specie durante le elezioni presidenziali.

L'obiettivo sarebbe stato quello di esacerbare le divisioni politiche nel Paese, cercando di indebolire il sostegno all'Ucraina.