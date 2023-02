Una ventenne polacca: "Sono Maddie. Lo proverò"

Annuncio clamoroso di una giovane polacca di 21 anni su Instagram. La donna, che di nome fa Julia Wendell, si è presentata sostenendo di essere convinta di essere Madeleine McCann, meglio nota come Maddie, la bimba inglese di tre anni scomparsa nel maggio 2007 in Portogallo e mai più ritrovata. L'annuncio è diventato virale, così come le prove da lei stessa pubblicate, per dimostrare di essere effettivamente la piccola di cui si sono perse le tracce oltre 15 anni fa.

I genitori di Maddie, oggi 52enni, peraltro genitori di due gemelli 17enni, Sean e Amelie, sarebbero aperti alla possibilità di eseguire il test del Dna (così sostiene Julia, ma la notizia non è stata confermata) e questo anche se diversi media ritengono che la versione della donna non sia convincente. La segnalazione di Wendell è partita nel fine settimana da un account chiamato iammadeleinemcann («Sono Madeleine Mccann»), che Julia ha usato per condividere «prove» che sia effettivamente lei la bimba scomparsa. Si tratta di una serie di fotografie che dimostrerebbero la sua somiglianza con Madeleine e i suoi genitori, Kate e Gerry McCann, segni sul corpo e una struttura facciale che lei ritiene identica, oltre a un difetto oculare come quello della piccola scomparsa.

Ad aver acceso il sospetto sulle proprie origini - racconta Julia - sono state le domande inevase della madre quando le chiedeva foto della gravidanza e cartelle cliniche. Tra l'altro, quando era molto giovane, il suo insegnante le aveva detto che non era presente a scuola sin dall'inizio, anche se i genitori le avevano assicurato il contrario.

Originaria del Leicestershire nel Regno Unito, Madeleine è scomparsa dal suo letto in un appartamento per vacanze nella località turistica portoghese di Praia da Luz la sera del 3 maggio 2007, mentre i genitori stavano mangiando in un ristorante a pochi metri dalla loro villa, nella regione dell'Algarve. Maddie aveva allora tre anni, pertanto se fosse viva oggi, ne avrebbe 19 e non 21. Ma questo non toglie a Julia la convinzione di essere la piccola scomparsa.