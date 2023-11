Viaggio nella città (green) del futuro

Quattro fiere in una. Dal 15 novembre sotto le vele di Fuksas a Rho si terrà la prima edizione di Milan International Building Alliance, il format che accoglie le manifestazioni dedicate all'evoluzione dell'edificio e della città: Global Elevator Exhibition, il nuovo progetto dedicato alla mobilità orizzontale e verticale, Made Expo, l'appuntamento sulle soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni, Smart Building Expo che si concentra su home and building automation e integrazione tecnologica, e Sicurezza, tra le più importanti manifestazioni in Europa per security&fire.

La prima edizione di Miba punta, grazie alla sua offerta trasversale fatta di incontri e convegni, a offrire una panoramica a 360 gradi su tecnologie, processi, soluzioni e materiali protagonisti della realizzazione di edifici a basso impatto ambientale, smart e sicuri. Gli oltre 250 incontri in programma offriranno un'occasione di formazione per le decine di migliaia di operatori da tutto il mondo. Convegni, seminari e workshop affronteranno, infatti, i temi più importanti per i settori di riferimento, declinati secondo le tre direttrici della sostenibilità, innovazione e normativa. «In un mondo in cui mercati e professionisti sono sempre più chiamati a dialogare e interagire con un approccio progettuale condiviso, abbiamo scelto di partecipare a questa evoluzione contribuendo allo sviluppo di sinergie positive afferma Simona Greco (nella foto), Direttore Manifestazioni di Fiera Milano -. A dimostrare la centralità del progetto, sono le aziende leader italiane e internazionali che hanno scelto di esserci, condividendo spirito e finalità di Miba».

Ad inaugurare Miba sarà il «Building Innovation Forum» dedicato al futuro delle città tra innovazione, qualità della vita, sostenibilità e partenariato pubblico-privato, mettendo a confronto esperti del panorama internazionale, esponenti delle istituzioni e attori chiave del mercato, con l'obiettivo di condividere tendenze attuali e possibili scenari grazie al racconto delle best practice e delle esperienze più avanzate. Il settore edilizio, infatti, riveste un ruolo di primo piano nella transizione energetica e nell'evoluzione sostenibile delle metropoli dal momento che nell'Ue, il 40 per cento delle emissioni inquinanti, il 50 per cento dell'estrazione di materie prime, la metà del consumo totale di energia, il 30 per cento dei consumi idrici e il 30 per cento della produzione di rifiuti sono riconducibili agli edifici. In più, in Italia come in Europa il parco edilizio per il 35 per cento ha più di 50 anni, e per quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico mentre solo l'1 per cento del patrimonio edilizio viene rinnovato ogni anno.

Secondo i dati rielaborati dal Politecnico di Milano, i driver di sviluppo del mondo delle costruzioni, settore che genera il 9% del Pil europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, saranno gli investimenti vincolati all'evoluzione green con l'obiettivo dello Zero Emissions Building.