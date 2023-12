Vicina ai Fratelli musulmani e finanziata dalla Commissione Ue

La Germania svela uno scandalo: una Ong tedesca-musulmana ha legami con gli estremisti ed è finanziata dalla Ue. L'organizzazione Islamic Relief Germany, registrata come associazione senza scopo di lucro, promette sul suo sito web: «Agiamo indipendentemente dalle convinzioni politiche, dall'origine nazionale o etnica, dal sesso e dalla religione e senza aspettarci nulla in cambio», afferma. E ancora: «Rifiutiamo fermamente ogni forma di odio, discriminazione, razzismo e antisemitismo». Peccato che da anni la valutazione del governo federale sia diversa: Islamic Relief ha «legami personali significativi con i Fratelli Musulmani» in tutto il mondo e anche in Germania, ha affermato il governo nel 2020 in risposta a una domanda minore del gruppo parlamentare FDP. I Fratelli Musulmani lottano per una teocrazia islamica basata sulla legge della Sharia. Rivendica la verità assoluta; il sistema politico a cui mira mostra chiare caratteristiche di dominio totalitario. Non solo: i soldi all'Ong arrivano anche dalla Ue. Come si può vedere dal sito web del programma «Erasmus+» dell'Unione europea (Ue), la Commissione europea finanzia con 58.640 euro un progetto in corso di Islamic Relief Germany sul tema della consulenza telefonica. «Erasmus+» è il più grande programma dell'Ue per la promozione dell'istruzione, della gioventù e dello sport in Europa. È finanziato dal bilancio dell'Ue. La Germania contribuisce al bilancio dell'Ue con il contributo nazionale più elevato tra tutti gli Stati membri ed è il maggiore contribuente netto dell'Ue