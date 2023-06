Violenza sulle donne. Lite tv Timperi-Ippoliti: uno sbuffa, l'altro lascia

Che rottura 'ste rotture, però. In una sola settimana abbiamo assistito alla lite social tra Fedez e Luis Sal, alla fine dell'amore tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, alle corna di Damiano dei Maneskin alla fidanzata (ormai ex) Giorgia Soleri perché «limonava» con Martina Taglienti in discoteca. Ci mancava solo la baruffa in diretta nel placido contenitore di Raiuno Unomattina in famiglia tra il normalmente mansueto Tiberio Timperi e il già più esuberante Gianni Ippoliti.

Ippoliti ha interrotto la rassegna stampa e ha lasciato lo studio, dopo aver notato che il conduttore sbuffava durante la sua rubrica. «Tiberio dimmi, vedo che sbuffi», ha chiesto Ippoliti a Timperi. «No no, niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo...», la risposta di Timperi. Ippoliti, con fare ironico, si è avvicinato allora al conduttore: «Parliamone subito, siamo in diretta, è bello così. Stavolta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire...». «Ma non ci penso proprio», ha replicato ancora Timperi. «E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci», ha detto Ippoliti, mentre Monica Setta e Ingrid Muccitelli cercavano di trattenerlo. «E allora che dobbiamo fare?», ha chiesto Timperi. «Continuate a sbuffare», ha tagliato corto con una punta di sarcasmo Ippoliti, mentre la regia staccava sulle note di Stranger Things. A chiarire i motivi della disapprovazione di Timperi nei confronti di Ippoliti provvede più tardi il suo agente, Lucio Presta: «Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. È una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni Ippoliti» commenta non senza ragione Presta. E aggiunge: «Tiberio non ha sbuffato ma era attonito come le conduttrici».