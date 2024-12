Visibilia, la Santanchè vende ad una società svizzera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ora è ufficiale: Visibilia Editore passa di mano e ad acquistarla è una società svizzera di consulenza, Wip Finance. Il ministro del turismo Daniela Santanchè esce dunque di scena, come anticipato nei giorni scorsi dal Giornale, e cede il 75 per cento delle quote del gruppo che controlla cinque testate cartacee, fra cui Ciak, Visto e Novella 2000, e dodici on line.

Per lungo tempo a Palazzo di giustizia di Milano si era ventilata l'ipotesi del fallimento del piccolo gruppo editoriale e pubblicitario che fa capo alla senatrice di Fratelli d'Italia, ma Santanchè è riuscita a risanare la società e a rispettare i paletti imposti dall'autorità giudiziaria.

Paletti rigidi perché la magistratura aveva chiesto un aumento di capitale che è arrivato nelle scorse settimane, sconfiggendo il partito degli scettici che davano per persa la partita; invece gli oltre 4 milioni di euro necessari sono arrivati e sono state onorate le scadenze fissate dai giudici che hanno detto no anche alla rateizzazione delle cartelle esattoriali per 1,6 milioni, pagate in breve tempo.

Insomma, la società è stata monitorata e ora arriva la vendita: il prezzo concordato sarebbe, secondo indiscrezioni, sui 2,8 milioni di euro. Wip Finance è una realtà poco nota, ma qualche mese fa è entrata nel mercato italiano acquisendo l'85 per cento della squadra di calcio del Chieti Fc. Ora il nuovo passo: tecnicamente Santanchè e Immobiliare Dani hanno sottoscritto un preliminare per la cessione del 75 per cento di Athena Pubblicità che controlla la quotata Visibilia Editore. A comprare è la società con sede a Lugano e presente nel mondo del wealth management. Santanchè può concentrarsi quindi sui due filoni d'indagine che riguardano proprio Visibilia: il primo per truffa, l'altro per falso in bilancio. Tutti e due sono arrivati in udienza preliminare e dall'andamento di questi procedimenti potrebbe dipendere il futuro politico di Santanchè che, come annunciato in un'intervista al Giornale, si affiderà alle decisioni del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il 17 gennaio dovrebbe arrivare il primo verdetto nel troncone per falso in bilancio: il gup potrebbe mandare in archivio l'accusa o disporre il rinvio a giudizio; per la truffa invece si aspetta la pronuncia della cassazione chiamata in causa per dirimere una querelle sulla competenza del fascicolo.

Peraltro, nei giorni scorsi è

emerso, in sede di proroga delle indagini, una terza inchiesta che tocca il ministro per la bancarotta di Ki Group. Non se ne sapeva nulla, ma la notizia è uscita proprio mentre Visibilia superava le tempeste dei mesi scorsi.