Vittorio Sgarbi candidato sindaco a Roma: "Le ridaremo la dignità di Capitale"

Sembrava una boutade provocatoria di quelle alle quali Vittorio Sgarbi da decenni ha abituato gli italiani. Qualche mese fa, il critico d'arte, deputato e sindaco di Sutri annunciò la sua candidatura come sindaco di Roma e oggi, con un post, è stata confermata. Ancora non si sa quando si potrà andare alle urne, pare che le elezioni verranno rimandate qualche mese dopo la scadenza naturale del mandato in maggio, e l'unica certezza per la Capitale è la candidatura di Vittorio Sgarbi. Il centrodestra e il centrosinistra devono ancora trovare il loro candidato ufficiale e stanno cercando la quadra per il nome e così il deputato ha giocato d'anticipo e su Facebook ha deciso di confermare i rumors di qualche mese fa.

" Ci siamo: la mia candidatura a sindaco di Roma è ufficiale. Domani la conferenza stampa con i movimenti e le liste che mi sosterranno. Ridaremo a Roma la dignità di Capitale ", ha scritto Vittorio Sgarbi dando ufficialità al suo proposito. È facile intuire quale potrà essere parte del programma politico di Vittorio Sgarbi, che probabilmente deciderà di portare l'arte e la bellezza al centro di tutto, recuperando quella bellezza di Roma che il mondo ci invidia. Monumenti, musei, teatri, scavi archeologici e gallerie d'arte diventerebbero il fiore all'occhiello della proposta per il rilancio di Roma, una città ineguagliabile e inarrivabile per storia e cultura.