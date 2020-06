Vittorio Sgarbi si rifiuta di mettere la mascherina. ​E la seduta viene sospesa

Momenti di tensione quest'oggi in Commissione Cultura alla Camera durante l'audizione del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Sono giorni concitati per le commissioni ala luce della necessità di trovare nuove strade valide ed efficaci per il rilancio del Paese nel post lockdown. Nel caso specifico a complicare la seduta è stata la presenza di Vittorio Sgarbi, che si è a lungo rifiutato di indossare la mascherina come impone il dpcm in vigore, accusando il comitato scientifico di scarsa accuratezza.

La seduta è stata necessariamente sospesa durante l'intervento del critico d'arte, tornato in Italia in queste ore dopo aver rischiato di morire annegato nelle acque del mare albanese nei giorni scorsi. Vittorio Sgarbi ha preso la parola ma non indossava la mascherina, pertanto è stato più volte richiamato all'ordine ma senza successo. In questi mesi, infatti, Vittorio Sgarbi ha più volte espresso il suo scetticismo circa le misure adottate dal governo per il contenimento del coronavirus, soprattutto su quelle di restrizione delle libertà individuali. Nelmirino del critico d'arte sono finite anche le mascherine, che secondo lui sarebbero inutili, tanto più in questo periodo. Vittorio Sgarbi non ha arretrato di un passo in merito alla sua posizione e ha fatto valere le sue idee con forza: " Credo che la mascherina sia un ricatto a cui noi siamo stati sottoposti. Chiedo a Miozzo che mi dica se è necessaria ".