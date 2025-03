"Voglio un figlio". E cerca di rapire due bambini davanti a scuola

Screen Pomeriggio Cinque

Una delle paure ataviche di ogni genitore è quella di imbattersi in un rapitore di bambini.

Ieri quest'emozione primordiale ha preso le sembianze di un uomo di 50 anni, con molta probabilità squilibrato, che ha provato ad afferrare dapprima una bambina di 10 anni che si trovava al bar fuori dalla scuola assieme alla mamma e alla sorellina gemella. E poi, non riuscendovi, si sarebbe interessato a un altro bambino, con la stessa modalità, anche lui seduto ai tavolini del bar prima che suonasse la campanella. Ma anche questo secondo tentativo di sequestro è stato sventato dai genitori.

L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri. Ecco la ricostruzione della concitata mattinata.

Via Forze Armate, ore 7.30. Fuori dall'istituto comprensivo Francesca Cabrini, in attesa che la scuola apra il portone, com'è consuetudine, alcuni genitori si ritrovano la bar di fronte. Un caffè e due chiacchiere, anche i bambini parlano tra loro, seduti poco lontano. Entra un uomo sui 50 anni che secondo la ricostruzione di una mamma «fissa insistentemente le figlie gemelle importunandole», ne strattona una nel tentativo di afferrarla, la donna interviene urlando e l'uomo sposta l'obbiettivo. La scena si ripete con un altro bambino che si trova nello stesso bar. A quel punto il molestatore esce dal locale si avvicina al portone della scuola ripetendo «voglio un bambino».

Secondo la direttrice scolastica Ilda Bonaffini intervistata al tg di Rai3 «l'uomo è stato immediatamente fermato dal servizio di vigilanza che presidia l'istituto e non è riuscito a varcare la soglia». Secondo la mamma delle due gemelle, intervistata sui social da Milano Belladadio, «l'uomo sarebbe arrivato fino sulle scale della scuola (per non essere visto si sarebbe abbassato ad altezza di scolaro per confondersi nella fiumana) ma sarebbe stato fermato da lei e da altri genitori che ne avevano seguito il tragitto una volta uscito dal bar». «Poteva essere chiunque, un genitore, un nonno, noi lo abbiamo individuato perchè lo avevamo visto poco prima all'interno del bar» ha concluso la donna che sui social ha lanciato un allarme alle famiglie: «State attenti, il molestatore era solito bazzicare le scuole della zona, è stato individuato fuori dagli istituto di Bande Nere, Forze Armate, Primaticcio e Molinazzo».

Il personale scolastico che ha fermato l'uomo dopo l'allarme dei genitori ha riferito che «il cinquantenne avrebbe ripetuto di voler prendere con sè un bambino non normale»

Sul posto sono intervenuti

i carabinieri del nucleo radiomobile, che lo hanno arrestato con l'accusa di sequestro di persona e tentata sottrazione di incapace. L'uomo già in passato era stato segnalato alle forze dell'ordine per gli stessi motivi.