Volenterosi ma inutili

Volenteroso. "Dotato di buona volontà: un allievo non molto intelligente ma volenteroso; un'impiegata volenterosa e solerte" (Treccani). Ed eccoli tutti lì, per la photo opportunity: i volenterosi, gli impiegati della (dis)Unione Europa simili a studenti che tanto si applicano ma che poi a giugno finiscono male. C'è il padrone di casa, Starmer. E con lui i commensali dell'asse (di carta) franco tedesco: Macron e Merz. Stessa armocromista: camicia bianca, abito d'ordinanza blu e cravatta abbinata. Alle loro spalle il 10 di Downing Street. Tutto molto evocativo. Con loro uno Zelensky in nero. Verrebbe da ironizzare sul funerale di una certa idea d'Europa ma sorvoliamo. Al presidente ucraino, che di chiacchiere con il circolo dei volenterosi ne ha fatte a iosa portando a casa poco, l'etichetta gli impone l'ennesimo giro di confronto. E, per l'appunto, lo scatto di rito. Riuscito molto bene, lo scatto non il confronto. Tanto che ieri mattina i quattro occupavano la prima pagina di molti giornali: sguardi gravi, pose plastiche, muscoli tesi, l'aria di quelli che "ragazzi, qui stiamo facendo la Storia". Ma poi, a guardarli meglio, ci è sembrato di sentire dietro le quinte il fotografo di corte urlare "buona questa" e subito ci siamo immaginati Starmer e gli altri due sgonfiare i polmoni e tornare a ingobbirsi nei loro completi, consci del fatto che lì stavano solo le parole mentre le decisioni, quelle che segnano la Storia, saranno prese altrove. C'è poi un'altra foto, quella scattata ieri a Palazzo Chigi. A guardarla appare chiaro anche a noi quello che Zelensky ha capito da tempo. E cioè che se, vuole un accordo di pace, non gli basta un tè a Dowing Street con tre leader che, per quanto volenterosi, nemmeno a casa loro se la passano bene.

Zelensky sa che il suo asso è donna e sta a Roma. "Mi fido di Giorgia", ha detto. "Ci aiuterà". E questo aiuto è possibile anche per il ruolo che la Meloni si è ritagliata con Trump. I fatti, appunto. Non le chiacchiere.