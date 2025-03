Volodymyr ingrato? Almeno 35 volte ha ringraziato gli Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra i motivi dell'aggressività di Donald Trump verso Volodymyr Zelensky la presunta ritrosia del leader ucraino a ringraziare gli Stati Uniti per gli aiuti forniti a Kiev. Una falsità, evidenziata dalla Cnn che con un lavoro di fact checking, ha evidenziato come Zelensky, prima del vertice, avesse pubblicamente ringraziato il partner americano per ben 34 volte. Almeno 35 con il messaggio social di ieri. «Devi essere grato. Non hai le carte», «Devi essere più grato», ha detto Trump nello studio Ovale con il vice Vance che ha aggiunto: «Hai detto grazie almeno una volta durante tutta la riunione?». Dal 2022 a oggi però, Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti in numerose occasioni pubbliche. Dall'ex presidente Biden all'attuale Trump, passando per i membri del congresso di entrambi i partiti, fino alle aziende di difesa statunitensi, ai loro dipendenti e al popolo americano, il presidente ucraino non ha mai fatto mancare i suoi ringraziamenti a Washington.

Dopo che Zelensky ha lasciato la Casa Bianca venerdì, ha scritto su X: «Grazie America, grazie per il tuo supporto, grazie per questa visita. Grazie @POTUS, Congresso e popolo americano. L'Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura, e stiamo lavorando esattamente per questo». Secondo la Cnn, tenendo conto dei soli discorsi e post in lingua inglese, si è trattato del 34esimo messaggio di ringraziamento verso gli Usa, cui ne è seguito un 35esimo.

Celebre quello del 21 dicembre 2022 al Congresso degli Stati Uniti, in cui Zelensky ringraziò tutta l'America, dal presidente ai singoli cittadini, per l'aiuto fino ai quattro messaggi social esplicitamente rivolti a Trump dopo il suo insediamento. Che sia memoria corta o solo strategia, quanto affermato da Trump non corrisponde al vero.