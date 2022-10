"Il 25 aprile....", "No, ecco cosa farà". Crosetto zittisce Bersani in tv

Ritorno a Cartabianca per Pier Luigi Bersani, esponente di punta di Articolo Uno, che nell'ultima puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer si è scontrato con Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, che però al momento non ha ruoli politici nel partito. L'imprenditore è uno dei consiglieri più vicini a Giorgia Meloni ed è anche nel grande calderone del toto-ministri ma anche nelle liste di ipotetici ruoli istituzionali. La discussione tra i due si è aperta sulla possibilità che il prossimo governo a trazione Fratelli d'Italia riconosca la data del 25 aprile. Un tema che nessuno aveva mai affrontato fino a questo momento, anche perché si tratta di un argomento che non ha margini di discussione, vista la sua connotazione.

" Un governo che si insedia e giura sulla Costituzione antifascista nata dal 25 aprile vuole riconoscere il 25 aprile così come i francesi riconoscono il 14 aprile? Io non chiedo abiure verbali, serve una presa d’atto ", ha detto Pier Luigi Bersani. Seppure sia finita la campagna elettorale e ormai gli italiani hanno votato, scegliendo di dare la loro preferenza a Fratelli d'Italia nonostante l'opposizione del centrosinistra che ha cercato in tutti i modi di screditare il centrodestra e che continua a farlo, come dimostra l'insinuazione di Pier Luigi Bersani, che continua a premere sul tasto del presunto fascismo. Davanti alle parole di Pier Luigi Bersani, Guido Crosetto ha replicato piccato: " Il centrodestra difenderà la Costituzione, rispetterà la democrazia e le leggi dello Stato. È nello spirito della destra rispettare le istituzioni ".