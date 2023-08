Wanda Nara e la leucemia. "Mauro Icardi voleva ritirarsi"

Se dici Wanda Nara pensi a un fitto gossip calcistico e la immagini in una vita «stellata». Non pensi a lei in un letto di ospedale né alla malattia. E invece la conduttrice argentina e manager calcistica, moglie di Mauro Icardi, ex centravanti dell'Inter, ha parlato pubblicamente della diagnosi che le ha distrutto la vita. Non lo dice esplicitamente, ma è leucemia. Si è «confidata» con l'amico giornalista argentino Ángel de Brito, confermando i rumors che si inseguono da settimane sul suo stato di salute.

«La mia famiglia è distrutta» racconta la showgirl, alla vigilia di un percorso di cure molto difficile. «Ho scoperto la diagnosi dalla televisione, nessuno mi ha detto niente - svela - Sono andata nel panico perché non capivo cosa stesse succedendo. Avevo svolto cinque esami e c'erano dei valori anomali, i medici avevano dei sospetti, ma avevano detto che non mi avrebbero dato una diagnosi finché non fosse arrivato il risultato della biopsia». E invece, a 37 anni, si è trovata a fare i conti con una notizia choc. «Le infermiere in ospedale piangevano e mi hanno abbracciata». La notizia ha comprensibilmente scioccato tutti, in primis la famiglia di Wanda che ha avuto tre figli con l'ex calciatore Maxi Lopez e due con Icardi. «Mauro ha pensato di lasciare la sua carriera - racconta ancora Ángel de Brito leggendo il messaggio di Wanda Nara - mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra e i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato». Nello scorso week end l'ex centravanti dell'Inter è tornato a Istanbul, insieme alla moglie, per firmare il nuovo contratto con il Galatasaray, club che ha vinto il campionato turco e che lo ha riscattato dal Psg per 10 milioni. Per loro un bagno di folla e uno striscione dei tifosi giallorossi a sostegno della donna: «Get well soon Wanda Nara». Secondo i media argentini Wanda continuerà le cure nel proprio paese, a Buenos Aires. Il calvario, come da lei stesso ammesso, «sarà lento». E pensare però che Wanda stava per saltare quei test prima del viaggio verso la Turchia: «Grazie al cielo li ho fatti».