Quel vergognoso messaggino che "sporca" il voto delle urne

Michele Emiliano, governatore uscente della Regione Puglia in cerca di riconferma, continua a far parlare di sé, e non in modo positivo. Soltanto pochi giorni fa aveva fatto scalpore una foto pubblicata in rete che ritraeva il presidente e rappresentante del Partito Democratico insieme a circa 200 precari dell'Asl locale in attesa di firmare un contratto d'assunzione a tempo indeterminato. Una palese mossa elettorale compiuta a pochissimi giorni dal voto che non aveva creato il minimo imbarazzo nel magistrato.

Oggi, primo giorno di consultazioni, Emiliano torna a far pesantemente discutere. A quanto pare, infatti, sui Whatsapp dei cittadini pugliesi sta girando un messaggio recante un invito decisamente esplicito, con l'invito a votare per il governatore uscente a prescindere dal partito a cui accordare la preferenza. A dare l'allerme è un indignato Marco Bentivogli, attivista di Azione, partito guidato da Carlo Caldenda. "Quando vedi queste cose capisci che la politica è morta. Non basta la terapia intensiva bisogna rovesciare il tavolo" , twitta il sindacalista, che aggiunge: "La stanno mandando via Whatsapp in Puglia a tutti".

Nel messaggio incriminato, in cui spicca il volto sorridente di Michele Emiliano, campeggia la scritta: "Voto disgiunto: Vota il Consigliere che ti piace, che sia di destra o 5Stelle non importa, la cosa fondamentale è che il voto per il Presidente sia per Michele Emiliano" . Una richiesta talmente sfrontata ed esplicita che lascia di stucco. Evidentemente per scongiurare il pericolo di una possibile vittoria di Raffaele Fitto, candidato del centrodestra appartenente al gruppo di Fratelli d'Italia, la sinistra è veramente disposta a tutto. Evidentemente alla base di quest'ultima sortita c'è anche un po' di paura malcelata.

Proprio in queste ultime ore lo stesso Raffaele Fitto ha denunciato dei comportamenti scorretti da parte del suo principale avversario politico, parlando di dichiarazioni pubbliche e post su Facebook. Il comitato che appoggia il governatore uscente, come riportato da "AdnKronos", ha tuttavia negato ogni accusa: "Leggendo le pagine social di Emiliano è evidente che non c'è stata alcuna violazione. Raffaele Fitto per ulteriori chiarimenti in materia può confrontarsi con uno dei suoi leader, Matteo Salvini, già ministro dell'Interno che usa i suoi social per fare piena campagna elettorale persino con inviti al voto anche in queste ore". Insomma, lo scontro è aperto.

Numerosi i commenti sotto al post di denuncia di Marco Bentivogli. "Vergognoso! Un essere spregevole senza vergogna" , ha sbottato un utente. "Il pd ne è promotore" , ha attaccato un altro. "Lo schifo, la smania di potere, il trasformismo politico" , ha riassunto un internauta, e ancora: "Potrebbe esserci un presidente con una maggioranza di opposizione, è cattiva politica a livello neuro. Vi prego, e lo dico a tutti, mollate il Pd. È ora".