Xi parla a Putin: siamo il pilastro del vero multilateralismo

Grande sintonia. E autoesaltazione. Cina e Russia hanno dimostrato «le loro responsabilità di grandi potenze e sono diventate il pilastro del vero multilateralismo e della salvaguardia dell'equità e della giustizia internazionali», ha detto il presidente Xi Jinping, nel vertice virtuale con il leader russo Vladimir Putin, spiegando che «le relazioni Cina-Russia hanno superato prove di varie tempeste e dimostrato nuova vitalità». Le parti «si sostengono a vicenda su temi di interesse centrale e difendono interessi condivisi». Dal canto suo Putin ha definito i rapporti tra Russia e Cina «un vero esempio di cooperazione interstatale nel XXI secolo».

«Caro amico, sono molto felice di vederti», ha dichiarato il presidente russo in apertura del summit in video-conferenza. «Potremo finalmente incontrarci di persona a febbraio e in quell'occasione svolgere un negoziato». Una conferma, la prima di un leader straniero alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2002, colpite dal boicottaggio diplomatico di Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Canada, in protesta per le violazioni dei diritti umani in Cina. La notizia è stata accolta con apprezzamento da Xi, che si è detto impaziente dell'incontro e disposto a lavorare con il leader russo per «aprire insieme un nuovo capitolo nelle relazioni sino-russe nel periodo post-pandemia».

Per i media di Pechino, il presidente si è detto pronto a «nuovi piani di cooperazione in vari campi, per lo sviluppo duraturo e di alta qualità dei legami bilaterali» e ha sottolineato che «il mondo ha attraversato un periodo di cambiamenti turbolenti», tra cui la pandemia del Covid-19, ma le relazioni sino-russe hanno resistito alle prove di varie tempeste e dimostrato nuova vitalità. «Abbiamo mantenuto la comunicazione e il coordinamento sulle principali questioni in vari modi e conduciamo in modo congiunto le relazioni sino-russe: le due parti hanno annunciato formalmente l'estensione del Trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione e gli hanno conferito nuove connotazioni dei tempi. Xi ha anche sottolineato che «la cooperazione pragmatica a tutto tondo Cina-Russia ha mostrato enormi vantaggi politici e di opportunità. Il volume degli scambi bilaterali ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari nei primi tre trimestri e si prevede che possa raggiungere i nuovi massimi nel 2021».