Zelensky: "Avanti verso la vittoria" Razzi nemici a Kherson e Kharkiv

«Ogni posizione riconquistata agli occupanti e ogni sito rioccupato dalle nostre forze sono nuovi argomenti per il mondo a favore del fatto che l'Ucraina possa vincere. Grazie a ogni soldato! A tutti coloro che combattono contro il nemico, salvano i nostri soldati feriti, addestrano i nostri soldati e forniscono tutto il necessario per la difesa ucraina». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter conferma i progressi della controffensiva ucraina. Lenti ma costanti passi avanti, soprattutto nel Sud del Paese. «Per vincere l'Ucraina ha bisogno di armi di precisione a lungo raggio, con una gittata fino a 200 km», ha detto il viceministro della Difesa ucraino Volodymyr Havrylov secondo cui stanno per arrivare a Kiev aerei capaci di «difendere i cieli dai missili balistici e di altro tipo».

Sul campo, continua il botta e risposta tra i due eserciti. Kiev rivendica la distruzione di un elicottero d'attacco nemico Ka-52 e sette droni da ricognizione. Le unità missilistiche e di artiglieria hanno colpito «un posto di comando nemico, tre raggruppamenti di personale, cinque unità di artiglieria su posizioni di tiro, quattro stazioni di guerra elettronica», si legge nel rapporto dell'esercito. Di contro i russi hanno attaccato ancora una volta il già martoriato Kherson, dove si registrano almeno due morti e 25 feriti tra i civili. Quattro persone che si trovavano a bordo di un'auto, sono state uccise da un attacco missilistico nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese. Secondo quanto dichiarato dai russi, truppe ucraine avrebbero tentato di attaccare con i droni, senza successo, la raffineria di petrolio di Druzhba, nella regione russa di Bryansk.

Intanto un soldato russo catturato dalle forze ucraine, avrebbe confessato alcuni crimini di guerra nei territori occupati. In particolare, il soldato avrebbe accusato gli uomini del leader ceceno Kadyrov di stupri, violenze e uccisioni indiscriminate contro civili inermi.