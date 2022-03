L'onnipresente Zelensky interverrà in diretta alla manifestazione di Nardella

È un animale da palcoscenico, Volodymyr Zelensky. Nel senso buono del termine. In un momento tragico come il conflitto contro la Russia, il presidente dell'Ucraina è riuscito a stravincere la sfida comunicativa e a tenere i riflettori accesi sulla sua figura e su ciò che agli occhi dell'Occidente rappresenta: la resistenza patriottica.

Tralasciando il fatto che il sacrificio per l'amor di patria sia stato, proprio nell'Occidente stesso, considerato un falso idolo dalle stesse élite che ora ne tessono le lodi purché sia in chiave anti-russa, a Zelesnky va riconosciuto il merito di saper padroneggiare i canali mediatici con straordinaria efficacia. Domani un assaggio di questo talento lo concederà anche agli italiani, visto che dovrebbe intervenire nella mega-kermesse organizzata a Firenze dal sindaco Dario Nardella: "Cities stand with Ukraine".

Dalle 15 su un maxischermo 4x6 metri in piazza interverranno i primi cittadini delle principali città europee, e anche quello di Kiev, l'ex pugile Vitali Klitschko. Oltre a loro, tanti leader politici moderati da Camila Raznovich, showgirl figlia di un architetto argentino di origini ucraino-ebraiche. Da New York dovrebbe partecipare pure Sting.

A Nardella, presidente di Eurocities e membro del Comitato europeo delle Regioni, dovrebbe riuscire infine il colpaccio di avere Zelensky in collegamento per qualche minuto.

È stato celebrato da ogni punto di vista, persino quello militare (anche se in questo campo ci sono fior di coordinatori che guidano le operazioni e che la guerra la conoscono bene). Ma la verità è che Zelensky da quel fatidico 24 febbraio ha indossato le vesti dell'advisor, del responsabile della comunicazione esterna di un Paese che invoca disperatamente l'aiuto dell'Occidente per uscire fuori dal baratro. Siccome i soccorsi non arrivano, Zelensky si è scatenato, tenendo discorsi dall'alto contenuto emozionale a funzionari e legislatori nel Regno Unito, in Canada, in Europa (al Parlamento Ue e nei singoli Paesi), in Georgia.

Zelensky unifica le reti, compare dappertutto, puntella i social, tutti i social, mescola lo strumento propagandistico delle leggende popolari associate alla guerra all'immagine del condottiero che non lascia la sua capitale e la sua gente mostrando con fierezza i suoi selfie tra le strade o nei centri di comando di Kiev. È una star nazional-popolare che ora vuole arringare anche le folle. Una di quelle perfette per i programmi di Fabio Fazio.

Il risultato di questo iperattivismo per ora però non riesce ad avere la ricaduta pratica. La sua è una voce che circola nell'etere, quello internazionale, ma sui campi di battaglia i frutti non si vedono. Dall'Occidente alle truppe ucraine arrivano armi, dotazioni, carburante, informazioni di intelligence, uomini (ma solo contractors privati, circa 20mila). Forniture importanti, gestite da Bruxelles e poste sotto il coordinamento di italiani e francesi che rispondono direttamente all'Alto Commissario UE Joseph Borrell. Ma la guerra così non si vince. Zelensky chiede da giorni alla NATO una no-fly zone impossibile da stabilire senza il rischio di guerra nucleare; chiede jet che non possono essere forniti per lo stesso motivo (e che, anche fosse, sarebbero vecchi MIG incapaci di rovesciare la superiorità aerea dei russi); chiede l'entrata d'urgenza dell'Unione europea, ipotesi mai presa seriamente in considerazione.

Insomma, Zelensky è un ologramma. È dappertutto, parla a milioni di persone, tutti lo applaudono, tutti lo elogiano, ma poi tra le mani si ritrova sempre un pugno di mosche. Se da un lato c'è Putin che sembra ancora beneficiare di un seguito popolare consolidato in venti anni di strapotere, dall'altro c'è Zelensky campione di rappresentanza, ma gli ucraini non combattono (e non muoiono) per lui, il cui consenso poche settimane prima dello scoppio del conflitto era crollato del 50% rispetto al 2020. Gli ucraini combattono per l'Ucraina.