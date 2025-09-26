Il premio e i contributi della Regione alle attività storiche con più di 40 anni

Torna il tour dedicato alla premiazione delle attività storiche riconosciute da Regione Lombardia organizzato dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio. Ieri a Palazzo Lombardia la premiazione delle realtà con più di 40 anni di vita a Milano e provincia: a 76 il marchio identificativo, portando a 4.477 il totale delle attività riconosciute, di cui 831 nella Città Metropolitana. Sul portale regionale online dedicato alle attività storiche, le foto di ciascun esercizio premiato e nel sito web (www.attivitastoriche.regione.lombardia.it) una pagina per ogni realtà riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery. A consegnare i riconoscimenti, oltre all'assessore Guidesi, anche Marco Accornero della Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e i consiglieri Gallera, Valcepina, Garavaglia, Scurati e Vizzardi. "Con questo marchio ha sottolineato Guidesi vogliamo esprimere gratitudine a negozi, botteghe e locali che da decenni rappresentano l'anima economica e sociale del nostro territorio". Questo premio, ha aggiunto Accornero "rappresenta un importante riconoscimento per le imprese storiche che costituiscono un punto di riferimento irrinunciabile per i nostri territori, grazie alla loro storia e alla capacità sviluppata di affrontare periodi di crisi con una grande capacità di innovazione".

Il contributo regionale alle attività storiche in Lombardia è di 10,8 milioni di euro per il 2025 per il sostegno al ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione del locale dell'attività, il restauro, la conservazione e l'innovazione. Il sostegno a fondo perduto copre fino al 50% dell'investimento.