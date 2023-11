Da 1.000 a 2.000 euro: cambiano le soglie dei fringe benefit nel 2024 | Tutti i calcoli

Novità per i fringe benefit. La Manovra 2024 modifica la soglia minima per accedere all’esenzione fiscale in merito ai compensi non erogati sotto forma di denaro da parte del datore di lavoro. Per chi ha figli ammonterà a 2mila euro, per chi non ne ha, invece, passa da 258 a mille euro. La tassa sui premi di produttività resta invariata. Ecco tutte le novità della misura.

Fringe benefit

I fringe benefit sono beni non monetari, questi possono essere riconosciuti ai dipendenti. Le soglie di questi strumenti hanno durata annuale e dall’1 gennaio aumentano a mille euro per tutti i lavoratori mentre a 2mila per quanto riguarda i dipendenti con figli. Un esempio di questi benefit sono il cellulare e le auto aziendali oppure il carburante per spostarsi per motivi lavorativi. Ai dipendenti possono essere dati anche buoni pasto oppure un accesso gratuito alla mensa aziendale. Inoltre si possono consegnare bonus d’acquisto, assistenza sanitaria, polizze assicurative, prestiti personali e immobili. Questi possono essere detassati per consentire di dare maggiori welfare aziendali al fine di favorire il dipendente.

Come funziona il bonus

Il bonus viene erogato su scelta del datore di lavoro ma comunque il dipendente può comunicare la volontà di ricevere la misura inoltrando al datore di lavoro i codici fiscali dei figli a carico. La misura è cumulabile considerando il nucleo familiare, quindi se tutti e due i genitori sono lavoratori dipendenti potranno entrambi ricevere il benefit in busta paga. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'esenzione fiscale non viene applicata sui rimborsi per il saldo delle bollette di luce, acqua e gas.

I premi di produttività

I premi di produttività o risultato sono l'insieme di beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro per i dipendenti. È erogabile direttamente in busta paga insieme al normale stipendio. Per il 2024 è previsto che coloro che ottengono redditi fino a un massimo di 80mila euro la tassazione venga calcolata al 5%, invece del 10% con importo massimo di 3mila euro. In merito a questa misura non si riscontrano sostanziali variazioni rispetto al 2023.