Inps, tutti i pagamenti di giugno 2024

Nel mese di giugno sono diversi i pagamenti pronti per essere erogati. Verrà versato l’assegno pensionistico assieme alle indennità di disoccupazione previste, come la Naspi e la Dis-Coll, le quali saranno calcolate in base ai requisiti previsti dalla legge. Ecco le date e le erogazioni previste per il mese appena iniziato.

Cedolino della pensione

L’Inps ha reso visibile il cedolino della pensione relativo al mese di giugno 2024. Il documento è accessibile attraverso servizio online, in questo modo i pensionati potranno verificare l’importo erogato. Ricordiamo che le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione di gennaio. A giugno 2024 il versamento avviene con valuta 1º giugno, nel caso di pagamento presso Poste Italiane e 3 giugno, nel caso di erogazione presso gli istituti bancari. Inoltre nel 2024 l'aumento delle pensioni per adeguamento al costo della vita è del 5,4%, si tratta di una percentuale che verrà applicata in misura piena solo agli assegni che a dicembre 2023 non andranno oltre i 2.272 euro lordi mensili, quindi quattro volte il trattamento minimo Inps, che è pari a 567,94 euro.

Assegno unico e di inclusione

Le date di pagamento dell'assegno unico e universale per questo mese sono: 17, 18 e 19 giugno 2024. Come di consueto, il versamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data verrà accreditato anche l'importo delle rate dovute, sia in caso di conguaglio a credito che a debito. L'importo dell'assegno è determinato in base all'Isee eventualmente presentato dal nucleo familiare del figlio beneficiario, considerando l'età dei figli a carico e altri vari elementi. In particolare, è prevista una quota variabile progressiva che va da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 16.215 euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee oppure con indicatore uguale o superiore a 43.240 euro. Mentre per quanto riguarda l'assegno di inclusione, l'Inps informa che i pagamenti delle rate successive alla prima - i "rinnovi"- saranno disponibili il 27 giugno

Naspi e Dis-Coll

Sia chi percepisce la Naspi sia chi aspetta la Dis-Coll, queste indennità arrivano solitamente entro la metà di ogni mese. Si attendono quindi le erogazioni entro il 15 giugno 2024.

La Naspi, come riporta il sito dell'Inps, non è cumulabile con: indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS), infortunio, CIG, mobilità; indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato); indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi. Quanto si prende di Naspi nel 2024? Come riporta il sito dell'Inps, la base di calcolo del contributo è costituita dal massimale NASpI, che per l'anno 2024 è determinato in 1.550,42 euro.