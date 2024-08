Pensi, pace contributiva. Ecco come riscattare 5 anni a rate

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per chi vuole usufruire della Pace contributiva. L'Inps ha annunciato la reintroduzione dell'istituto in questione per il biennio 2024-25, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024. La misura è destinata ai lavoratori senza contributi precedenti al 1° gennaio 1996, permettendo loro di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva mediante il riscatto di periodi non coperti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Come funziona

La misura è rivolta agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue forme sostitutive. Inoltre l’agevolazione riguarda coloro che sono inclusi nelle gestioni speciali per autonomi, commercianti, artigiani e alla Gestione Separata. I periodi riscattabili devono essere scoperti da contribuzione obbligatoria, successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024, e situati tra due periodi di lavoro. Non è possibile riscattare periodi prima del primo impiego o già coperti da altra contribuzione. Inoltre è importante sapere che coloro che hanno già usufruito della Pace contributiva nel triennio 2019-21 potranno beneficiarne nuovamente.

I vantaggi

Il riscatto dei periodi contributivi è particolarmente vantaggioso sia per il diritto alla pensione sia per il calcolo dell'assegno pensionistico. Bisogna però sapere che non si possono riscattare per periodi di lavoro già soggetti a obbligo contributivo, nonostante i contributi siano prescritti. Se si acquisisce anzianità assicurativa prima del 1° gennaio 1996, il riscatto sarà annullato e i contributi restituiti. In merito al costo del riscatto questo verrà calcolato secondo le aliquote contributive dell’ultimo anno e sarà deducibile fiscalmente, non detraibile come fu nel periodo dal 2019 al 2021. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o in rate fino a 120 mensili senza interessi, ma la rateizzazione non è disponibile se il riscatto è necessario per una pensione immediata o per la domanda di versamenti volontari.

Come effettuare la domanda

Al fine di presentare la domanda per accedere alla misura in questione è necessario farlo entro il 31 dicembre 2025.

È necessario presentare la richiesta entro il 31 dicembre 2025 attraverso i seguenti canali: il portale web dell’Inps, accedendo alla pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” e selezionando “Riscatti”; il Contact Center, chiamando il numero verde gratuito 803 164 da telefono fisso o il numero 06 164164 da cellulare (a pagamento); i patronati e intermediari, che offrono servizi telematici; oppure, se presentata dal datore di lavoro, utilizzando il modulo “AP135”.