Vuoi andare prima in pensione? Ecco come vengono ridotti gli assegni

Andare anticipatamente in pensione è un’opzione percorribile che, però, implica una riduzione degli assegni. L’Inps nella circolare n.78 del 3 luglio l'Inps fornisce istruzioni specifiche per l’applicazione di questa misura sottolineando che coloro i quali andranno in pensione in anticipo rispetto all'età di vecchiaia, ovvero 67 anni, avranno una riduzione dell'importo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

A chi si rivolge

La misura in questione riguarda l'applicazione dell'articolo 1, commi da 157 a 163, della legge di Bilancio 2024, in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti ad alcune Casse previdenziali. Si tratta di Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari pariticate (CP1) e la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Le quote di pensione a favore degli iscritti vengono infatti liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995. Le suddette sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella inclusa nella legge di Bilancio 2024 che riportiamo qui sotto:

Le aliquote

Per i soggetti citati in precedenza, ovvero gli iscritti alle Casse pensioni citate, che hanno maturato una anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo vengono calcolate con l'applicazione dell'aliquota di rendimento pari al 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva. Questa disposizione viene applicata sulle pensioni. Le norme riguardanti le aliquote annuali di rendimento, utilizzate per calcolare l'importo delle pensioni nell'ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, fissate al 2%, sono applicate anche ai regimi pensionistici esclusivi di questa Assicurazione, per i periodi di contribuzione o servizio maturati a partire da tale data.

Il caso degli infermieri

Per i membri della CPS, la Cassa per le pensioni ai sanitari, e per il personale che smette di lavorare come infermiere iscritto alla CPDEL, la riduzione della pensione anticipata causata dalle nuove aliquote viene diminuita di un trentaseiesimo per ogni mese in cui il pensionamento viene posticipato rispetto alla

prima data utile per andare in pensione. Per identificare chi ha la qualifica di infermiere, bisogna fare riferimento alle professioni elencate nella classificazione Istat 3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche.