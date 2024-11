Il calendario della tredicesima: tutto ciò che c’è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

A dicembre arriva la tredicesima, un’attesa mensilità extra per milioni di lavoratori del settore pubblico e privato, oltre che per i pensionati. Si tratta di una gratifica economica che rappresenta un importante sostegno per le spese di fine anno. Parallelamente, si discute delle previsioni per gli assegni pensionistici del 2025, che potrebbero subire una riduzione a causa del decreto ministeriale sul montante contributivo. Ecco cosa sta accadendo e come questi cambiamenti potrebbero impattare su lavoratori e pensionati.

Il calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti segue tempistiche specifiche per ciascuna categoria, ma generalmente gli accrediti vengono effettuati prima delle festività natalizie, assicurando comunque che tutti i pagamenti siano completati entro la fine del mese di dicembre.

Il bonus Natale

Nel 2024, oltre allo stipendio e alla tradizionale tredicesima, è previsto anche l’accredito del cosiddetto bonus Natale: un’indennità di 100 euro riservata ai dipendenti, sia pubblici che privati, che abbiano almeno un figlio a carico e un reddito annuo non superiore a 28mila euro. Per quanto riguarda i pensionati, non tutti, ma una parte, riceveranno invece il bonus da 154,94 euro e, se spettante, anche la quattordicesima mensilità.

Tredicesima

La tredicesima mensilità è un bonus annuale riconosciuto a lavoratori dipendenti (tempo determinato o indeterminato), apprendisti, part-time, lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter) e pensionati, compresi i titolari di pensione di reversibilità. Sono esclusi collaboratori a progetto, tirocinanti, autonomi, titolari di partita Iva, percettori di Naspi e assegno di accompagnamento.

Il calcolo si basa sulla retribuzione lorda mensile moltiplicata per i mesi lavorati e divisa per 12. Per i pensionati corrisponde a una mensilità aggiuntiva della pensione.

A chi spetta

La tredicesima dei lavoratori varia a seconda del settore e degli accordi sindacali. Ecco una sintesi: