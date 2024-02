Ecco tutti i bonus a disposizione nel 2024

Sono diversi gli incentivi a disposizione dei cittadini per il 2024. Dopo l’approvazione della Manovra si potrà usufruire di contributi e benefici attivi quest’anno. Alcune misure erano già state introdotte nel 2023 e altre, invece, sono delle novità. Ecco l’elenco dei bonus.

Bonus elettrico

Il bonus sociale elettrico è stato prorogato anche per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024. La spesa da parte dello stato ammonta a 200 milioni di euro i quali verranno versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Carta solidale

Per coloro che hanno un Isee uguale o inferiore a 15mila euro possono richiedere la carta “Dedicata a te”. Si tratta di una misura che nel 2024 è stata rifinanziata con 600 milioni di euro. L’esecutivo ha poi considerato il permanere delle condizioni di disagio sociale ed economico e ha quindi incrementato il Fondo per la distribuzione di generi alimentari alle persone indigenti di 50 milioni di euro.

Bonus asili nido

Il 2024 prevede anche un ritorno del bonus asili nido dove potranno accedere alla misura i nuclei familiari con un minore di età inferiore a 10 anni e un Isee fino a 40mila euro. Viene previsto un incremento di 2.100 euro nel caso in cui nascesse un figlio. Con quest’ultima opzione il beneficio che può essere raggiunto ammonta al massimo a 3.600 euro.

Bonus mobili e mutui

Permane il bonus mobili con una riduzione del limite massimo di spesa sul quale applicare la detrazione del 50%. Scende infatti da 8mila a 5mila euro. Inoltre viene prorogato il bonus mutui giovani alla data del 31 dicembre 2024. Si tratta di un’agevolazione per coloro che hanno meno di 36 anni e un Isee familiare sotto i 40mila euro.

La sostituzione di App18

App18 prevede l’erogazione di 500 euro per tutti i maggiorenni. La misura è stata sostituita dalla Carta cultura e da quella del Merito. La prima richiede un Isee di 35mila euro mentre la seconda richiede il raggiungimento della votazione massima all’esame di maturità. Entrambe le misure valgono sempre 500 euro e sono cumulabili.

Bonus trasporti e psicologo

Viene poi riconfermato il bonus trasporti. La misura che sconta l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici e per il trasporto ferroviario, viene limitata a coloro che possiedono la card sociale "Dedicata a te" e che hanno un Isee fino a 15mila euro. Il bonus psicologo, invece, rispetto al 2023 è aumentato di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, questo è stato possibile grazie a un finanziamento extra che ammonta a 5 milioni di euro.

Ecobonus

Per il 2024 si potrà usufruire della detrazione al 50% per spese fino a 60mila euro al fine di sostituire serramenti e infissi, schermature solari o caldaie a biomassa. È previsto uno sgravio del 70% per quanto riguarda l’Ecobonus per i condomini su una spesa massima di 40mila euro per l'isolamento termico delle parti comuni opache con un’incidenza che oltrepassa il 25%. La misura è prevista per tutto l’arco del 2024 se il titolo edilizio viene presentato entro il 16 febbraio 2023.

Sismabonus

Nel 2024 è stato anche prorogato il Sismabonus per sostenere le spese di messa in sicurezza antisismica. La misura consente di ottenere una detrazione del 50% per una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione aumenta al 70 o all’80% nel momento in cui la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.

Bonus barriere

In merito al bonus barriere possiamo affermare che il decreto Superbonus ha specificato che la misura riconosciuta al 75% riguarda solo l'installazione e la modifica di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Vengono escluse le automazioni di tipologie specifiche di impianto come porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche. Dal 1 gennaio 2024 viene consentita la cessione del credito per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi sotto i 15mila euro.

Bonus stagionali

È previsto anche il bonus per i lavoratori stagionali. Si tratta di un’indennità una tantum che viene quindi versata una sola volta e ammonta a 550 euro e riguarda 54.450 lavoratori con contratti part time "ciclici". Si tratta di un part time verticale, consiste in un tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato dove l’attività lavorativa viene svolta solo in periodi specifici dell’anno.

Bonus mamme lavoratrici

Il bonus mamme lavoratrici prevede l’esonero contributivo fino a 3000 euro destinato appunto alle madri dipendenti con almeno due figli. La misura è in vigore in via sperimentale per tutto il 2024. Si tratta di un beneficio mensile di 250 euro qualora la quota di contributi versata raggiunga superi questa soglia.