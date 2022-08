La procedura prevista: proposta dagli Stati poi la risoluzione Onu

C'è giornata mondiale e giornata mondiale. Nel senso che quelle ufficiali, dati alla mano, sono circa 160 e sono quelle approvate ufficialmente dall'Onu. Sono a livello mondiale e hanno lo scopo principale di sensibilizzare i governi e i cittadini su temi delicati e fondamentali a favore di specie animali in estinzione, dell'ambiente, di diritti e tutela degli esseri umani.

In genere, il primo passaggio è essere autorizzati, da uno Stato Membro dell'Onu, a far riconoscere una determinata giornata, su uno specifico argomento di interesse comune. Sarà poi lo stesso Stato Membro (o più Stati insieme) a indirizzarsi all'Onu per avere un riconoscimento mondiale. E l'Assemblea Generale, attraverso una risoluzione, la sancirà o meno.

Le ricorrenze possono essere dichiarate anche da agenzie specializzate delle Nazioni Unite, come l'Unesco, l'Unicef, la Fao, in base alla competenza e poi successivamente, adottate, dall'Assemblea Generale. Non tutte queste giornate mondiali, però, passano l'approvazione dell'apposita commissione delle Nazioni Unite, che può anche negarla. La lista ufficiale delle giornate mondiali approvate dall'Onu è visibile qua: www.un.org/en/observances/list-days-weeks.

Accanto a queste giornate mondiali, per così dire, ufficiali, ne esistono molte altre, di natura varia. Qualcuna l'abbiamo raccontata anche nel pezzo principale di questa inchiesta.

Ad esempio, il 18 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Pic Nic, forse per sancire la battaglia contro le formiche, mentre il 19 novembre è la Giornata Mondiale dell'Uomo. Che, attenzione, non è quella dei Diritti dell'Uomo, del 10 dicembre patrocinata dall'Onu. No, quella del 19 novembre è del maschio in quanto tale, perché se le donne hanno l'8 marzo, vuoi non regalare un giorno simile anche all'altro sesso?

Per dire, il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Gratitudine e non è che abbiamo fatti passi da gigante, nonostante la celebrazione. Del resto, se il 25 settembre c'è la Giornata Mondiale dei Sogni («La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?» direbbe Marzullo), cosa volete che sia quella dell'Orgasmo per la Pace in Terra del 21 dicembre? Così è, se vi pare.