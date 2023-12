Quel professore che gli studenti non vogliono lasciare

Ma chi non vorrebbe avere un prof così. Il sogno di ogni studente e pure dei loro genitori. Per questo la fiction di Raiuno, Un professore, con Alessandro Gassmann nel ruolo dell' anticonformista e affascinante insegnante di filosofia Dante Balestra ha appassionato il pubblico così tanto da avere un enorme seguito sui social da parte dei ragazzi oltre che, ovviamente,

un grande riscontro nei dati Auditel. Basta pensare che la penultima puntata di giovedì scorso ha raggiunto quasi 4 milioni di spettatori per il 22,7 per cento di share. È anche arrivata sul podio delle tendenze della serata e al primo posto su RaiPlay con oltre 10milioni di visualizzazioni. Risultati a cui hanno contribuito, oltre al resto del cast, anche i protagonisti resi famosi dall'altra serie fenomeno Mare Fuori (Maupas e Cuomo). Insomma domani sera si conclude l'ottima seconda stagione della serie (produzione Banijay) che unisce dinamiche scolastiche a family drama con inserti thriller. Un bel mix di temi che un tempo erano tabù per la Rai, come l'omosessualità (vedi il rapporto tra Simone, Manuel e Mimmo che tanta discussione ha suscitato sui social), la violenza contro le donne, l'inclusione, il razzismo e i problemi legati ai reati tra i minori. Argomenti che sono all'ordine del giorno della vita dei ragazzi e che, se trattati con serietà ma anche in forma spettacolare attraggono i giovani spettatori, refrattari alla tv tradizionale, addirittura sul primo canale. E che ora dovranno aspettare un po' per godersi la terza stagione che comunque è stata annunciata.