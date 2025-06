Quando la profondità è illustrata nei minimi dettagli e in sicurezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 1985 e Citizen svelò il primo orologio subacqueo al mondo con sensore digitale di profondità al 9, chiamato Aqualand. Esteticamente si mostrava come un orologio tradizionale per immersioni, ma il succitato display digitale offriva una funzione fondamentale quale il profondimetro, alimentato da tre batterie al litio sigillate dietro ad un fondello serrato con sei viti.

La capacità dell'Aqualand di memorizzare i dati di immersione, ne consentiva la consultazione una volta tornati in superficie. Quel piccolo gioiello di tecnologia, oggi, compie 40 anni, e la Casa giapponese ha voluto omaggiarlo con la dovuta enfasi, presentando un modello al quarzo, in serie limitata a 5.800 pezzi a livello mondiale, di cui ben 2.000 destinati al mercato italiano, dall'impatto estetico-strutturale fedele all'originale, ma con tocchi di evidente modernità. La cassa in acciaio spazzolato opaco grigio, infatti, con inserti PVD oro rosa per corona al 4 (a vite), pulsanti (tre), sensore di profondità e base della lunetta girevole unidirezionale, si distribuisce su 50,7 mm di diametro (compreso il sensore) e 14,8 mm di spessore, per un'impermeabilità fino a 20 atmosfere; il fondello, celebrativo dei 40 anni, mostra l'incisione di un logo ispirato alla forma del sensore.

Sul quadrante nero soleil, troviamo indici trapezoidali e sfere sovradimensionate (quella dei minuti profilata in arancione), rivestiti con Luminous, mentre, al 12, ecco il display preposto all'indicazione di calendario, sveglia e cronografo, nonché, evidentemente alla misurazione della profondità e al monitoraggio del tempo di immersione: basta tener premuto per due secondi il pulsante all'8 per «predisporre» l'orologio all'immersione stessa e, dopo aver azionato il pulsante al 10, la funzione profondimetro sarà operativa per affrontare le crescenti pressioni marine: a tal

proposito, il modello è anche dotato di una funzione di allarme di velocità di risalita, che emette un avviso acustico quando questa supera i limiti di sicurezza. Il cinturino è in BENEBiOL, un poliuretano di origine vegetale.