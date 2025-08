Quando la tavola decolla. Dove mangiare in aeroporto

Una delle condanne del vacanziere sembra essere quella di mangiare male e a prezzi alti, almeno all'inizio e alla fine del viaggio. In aeroporto, infatti, la qualità della proposta gastronomica è spesso discutibile come sempre nei posti in cui la concorrenza è ridotta e i marchi presenti (di solito dalle spalle molto larghe) fanno cartello tenendo alti i prezzi. Del resto, se devi prendere un volo e sai che a bordo ti verrà offerto - se va bene - un sacchettino con otto tarallini, sei costretto a mangiare la minestra senza saltare dall'oblò. Qualche insegna interessante però nei tre scali lombardi c'è, e ora ve la raccontiamo.

Antonino. Il Banco di Cannavacciuolo (Malpensa T1) Il colossale chef campano con tre stelle a Villa Crespi tra le tante attività del suo gruppo ha anche questa catena di locali specializzati nello street food campano: pizza fritta, cuoppo, cuzzetiello, frittatina di pasta e fiori di zucca ripieni ma anche proposte più leggere come insalata con datterini e burrata. Buoni i dolci (sfogliatelle, babà e pastierine). È possibile acquistare qualche souvenir gastronomico prodotto nel laboratorio del gruppo a Suno (Novara).

Basara Ferrari (Malpensa T1) Cosa c'è di più milanese del sushi? Una battuta ma nemmeno troppo: Basara è un marchio piuttosto noto della scena nippogastronomica di Milano, con ristoranti e corner in città (e anche a Lugano, Venezia e Copenagen). Qui propone ai viaggiatori una selezione di uramaki e nigiri condividendo lo spazio con la cantina trentina specializzata in bollicine, per un abbinamento di scuola.

Comptoir Libanais (Malpensa T1 area extra-Schengen) L'unico locale italiano di una catena britannica che propone gli highlight di quella che è considerata la migliore cucina mediorientale: Hommos, Falafel, Baba Ghanuj, l'insalata Fattoush, il Tabbouleh, il Pollo taouk alla griglia, il Borek di spinaci e feta qualche dolce dolcissimo come uso di quella parte del mondo. Ambiente colorato e allegro, perfetto per rasserenare chi ha paura di volare.

Eataly (Orio al Serio) Lo scalo bergamasco, specializzato in voli low cost che si rivolgono a un pubblico che ama risparmiare, è parco di gioie per i gourmet. Meglio affidarsi allo spazio del grande gruppo che ha fatto del meglio del made in Italy merce da Gdo. Un mercato con prodotti di qualità e un ristorante dove mangiare Crudo e bufala, Mezzi paccheri alla carbonara, Casoncelli burro salvia e pancetta croccante e l'hamburger Pan Giotto.

Contadi Castaldi Wine Bar (Orio al Serio)

Un wine bar che unisce una proposta gastronomica semplice, firmata My Chef (taglieri di salumi e formaggi, insalate, primi e secondi freddi e caldi) con le etichette di una delle cantine più scanzonate della Franciacorta, specializzata in particolare nel Satèn, più morbido e con meno anidride carbonica.

Michelangelo Bistrot & More (Linate) Anni fa era considerato forse il migliore ristorante d'aeroporto d'Italia, grazie al lavoro dello chef Michelangelo Citino. Oggi la formula è semplificata, ma il locale è molto curato e la cucina resta superiore alla media aeroportuale. Tapas, piatti caldi e freddi e anche qui l'abbinamento con le bollicine Ferrari.

Saporè Pizza Bakery (Linate) È l'insegna di Renato Bosco, uno dei grandi innovatori del mondo della pizza italiana di qualità, che lui tra i primi ha portato fuori dai confini campani, trovandosi il suo locale a San Martino Buon Albergo,

nel Veronese. Si trovano pizze al trancio di notevole livello (da provare la Capricciosa e le doppio crunch, particolarmente croccanti) e altri prodotti da forno di ottima fattura che si possono anche consumare sul posto.